حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
أخبار العالم

سجينان يفران من سجن ديجون الفرنسي باستخدام ملاءات سرير | تفاصيل صادمة

ناصر السيد

صرح المدعي العام في مدينة ديجون الفرنسية أوليفييه كاراكوتش اليوم الخميس بأن سجينين هربا من سجن فرنسي باستخدام ملاءات سرير بعد نشر قضبان زنزانتهما.

السجون في فرنسا

تُعتبر فرنسا من بين أسوأ السجون اكتظاظًا في أوروبا، وقد اشتكت نقابات الموظفين من إهمال الدولة للسجون العادية بنقلها مُجرمي المخدرات إلى سجون جديدة شديدة الحراسة.

أفادت هيئة السجون الفرنسية بأن الحراس لاحظوا هروب الرجلين من سجن مدينة ديجون الشرقية قبيل الفجر.

هروب سجينين بملاءات السرير

وقال المدعي العام في ديجون، إن الرجلين "يبدو أنهما نشرا القضبان" و"فرّا باستخدام ملاءات السرير"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدامهما للفراش.

الهاربان هما شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، محتجز احتياطيًا منذ أكتوبر 2024 بتهمة الشروع في القتل في قضية مخدرات، ورجل يبلغ من العمر 32 عامًا، محتجز منذ عام 2023 بتهمة التهديد والعنف ضد شريكه، وفقًا لكاراكوت.

وقال أحمد سايح، المسؤول النقابي الفرنسي الذي يمثل ضباط السجن في السجن، إن السجناء استخدموا "شفرات مناشير يدوية قديمة الطراز".

وأضاف سايح: "لقد حذرنا من خطر الهروب من السجن منذ أشهر"، مشيرًا إلى تقارير سابقة عن العثور على شفرات مناشير داخل السجن.

ودعا إلى زيادة عدد الموظفين وتحسين المعدات، بما في ذلك "شبكات حديدية لا يمكن نشرها".

يعاني سجن ديجون، الذي بُني عام 1853، من حالة متردية، حيث يضم 311 سجينًا في 180 مكانًا، وفقًا لوزارة العدل الفرنسية

وقال سجين أُفرج عنه يوم الخميس بعد ثمانية أشهر لوكالة فرانس برس: "السجن صعب للغاية هنا".

وأضاف أمام بوابة السجن: "كنا ثلاثة في زنزانة: اثنان على أسرّة بطابقين وواحد نائم على الأرض".

هروب السجناء في فرنسا

يأتي هروب السجناء من السجن بعد عشرة أيام من هروب آخر في مدينة رين غرب البلاد.

فرّ سجين يبلغ من العمر 37 عامًا، كان أمامه أكثر من عام ليقضيه في السجن بتهمة السرقة، خلال نزهة مع زملائه السجناء إلى قبة المدينة الفلكية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد أُلقي القبض عليه.

أقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين مدير السجن.

انتقدت ثلاث نقابات لمديري السجون يوم الأربعاء الوزير اليميني المتشدد، الذي يسعى لإقرار خطة لسجن أخطر تجار المخدرات في سجون شديدة الحراسة.

اتهمته هذه النقابات بـ"تخصيص جميع موارد دولة مثقلة بالديون" للسجون شديدة الحراسة المخصصة للمتهمين بتجارة المخدرات والهجمات الجهادية، وإهمال "الغالبية العظمى" من السجون الأخرى. 

في بيان مشترك، قال الطرفان: "بينما يتجول وزير العدل في منشآت تعاني من فائض التمويل، تعاني خدمات سجون أخرى".

أعلن دارمانين الأسبوع الماضي أن منشأة ديجون ستتلقى 6.3 مليون يورو (7.3 مليون دولار) كجزء من برنامج للقضاء على الهواتف المحمولة في ستة سجون فرنسية.

تُعتبر فرنسا من أسوأ دول أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد سلوفينيا وقبرص، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس أوروبا نُشر في يوليو.

في أوائل أكتوبر، بلغ المتوسط ​​الوطني 135 سجينًا لكل 100 مكان متاح.

نُقل تاجر المخدرات الفرنسي سيئ السمعة محمد عمرة، المعروف باسم "الذباب"، إلى سجن جديد شديد الحراسة في شمال فرنسا في يوليو.

تصدّر عمرة عناوين الصحف العالمية عندما هرب في مايو 2024 عندما تعرضت شاحنة السجن التي كان يُنقل فيها لكمين من قِبل مسلحين، مما أسفر عن مقتل حارسي سجن.

تم القبض عليه في رومانيا وتم تسليمه إلى فرنسا بعد مطاردة استمرت عدة أشهر.

