بعد موجة عنف وهروب سجناء.. قرارات مهمة من هايتي لردع العصابات

أعلنت حكومة هايتي، حالة الطوارئ وحظر التجول ليلًا في محاولة لاستعادة السيطرة بعد موجة عنف أثارها هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي ما سمح بفرار آلاف النزلاء.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قالت الحكومة في بيان إنها فرضت حالة الطوارئ لمدة 72 ساعة بدءًا من ليلة الأحد،فيما سيبدأ حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا.

وقالت الحكومة إنها ستبدأ في العثور على السجناء وغيرهم من المجرمين العنيفين الذين أبلغت عن هروبهم من السجن.

وستشمل هذه الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بورت أو برانس.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح "بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددا".

وذكر بيان صادر عن وزير المالية باتريك بوافير، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء بالإنابة: "صدرت أوامر للشرطة باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لها لفرض حظر التجول والقبض على جميع المخالفين".

وسافر رئيس الوزراء أرييل هنري إلى الخارج الأسبوع الماضي، لمحاولة إنقاذ الدعم لجلب قوة أمنية تدعمها الأمم المتحدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في هايتي في صراعها مع جماعات إجرامية متزايدة القوة.