بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس بالقاهرة والسبت بالجيزة ..شوف جدولك

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم الخميس القادم الموافق 15 يناير 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

الخميس 15 يناير 2026 : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والاحصاء + اللغة الأجنبية

الأربعاء 21 يناير 2026 : الهندسة

الخميس 22 يناير 2026 : الهندسة + العلوم

بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة الجيزة السبت القادم الموافق 17 يناير 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والإحصاء + الهندسة

الأربعاء 21 يناير 2026 : العلوم + التربية الفنية

الخميس 22 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بمدرسة السعيدية )

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :