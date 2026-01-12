قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس بالقاهرة والسبت بالجيزة ..شوف جدولك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم الخميس القادم الموافق 15 يناير 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

 

May be an image of text

الخميس 15 يناير 2026 : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والاحصاء + اللغة الأجنبية

الأربعاء 21 يناير 2026 : الهندسة

الخميس 22 يناير 2026 : الهندسة + العلوم

بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة الجيزة السبت القادم الموافق 17 يناير 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة

 

May be an image of ‎text that says '‎ချန်-မ်မေ محافظة الجمزة أدارة شتون الطلية الامتحانات اللعليم جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرهلة النعليم الأساسي مام مام-لقات المدة رالنصل الدراسي الول ۳۲/۵۵۲۵ ازمین إلى من سساعان ونصف (العبعب) mls （税山のう） ساعة ونصف المادة ۱۱:۲۰ :۰ البوم_والشلريع التاريخ اللغة العربية والخط ساعتان التربية الدينية ساعة السبت ١٩/١/١٧ اللفه الأجنييه ساعتان الکمیوثز وتنرارها المعومات ساعتان الاحد ٢٩/٢/١٨ الجير والاحصاء ساعتان 11：· ساعتان الثاططاء イ・マク/ン/T・ 了・ 11：す· ساعتان العلوم التربية الفنية ساعة عة １1：0 الأريعاء ：『。 الدراسات الاجتماعي عية التربية الرياضية_اخاص بالسيية الخميس T・Tタ//tす‎'‎

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والإحصاء + الهندسة

الأربعاء 21 يناير 2026 : العلوم + التربية الفنية

الخميس 22 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بمدرسة السعيدية )

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026 الإعدادية

