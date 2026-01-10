قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسعي للسيطرة على جرينلاند ويحذر من تمدد روسي وصيني بالقطب الشمالي
مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لبناء الإنسان المصري
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026
الجيش السوري يفكك الألغام ويستعيد حي الشيخ مقصود بالكامل.. تفاصيل
بباقة من الورد الأبيض.. فيروز تودع ابنها هلي الرحباني بكلمات مؤثرة| صور
صفقة بـ100 مليون جنيه.. إحباط ترويج 1.5 طن هيدرو وحشيش بالسويس
شاهد .. انتظام امتحانات نصف العام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حلم النجمة الثامنة.. اتحاد الكرة يدعم منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار
مدبولى يجري حوارا وديا مع المرضى بمستشفى أورام دار السلام هرمل
مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة 13 للتحالف الوطني إلى غزة
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
أخبار البلد

شاهد .. انتظام امتحانات نصف العام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

امتحانات نصف العام 2026
امتحانات نصف العام 2026
ياسمين بدوي

بدأ طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم، أداء امتحانات نصف العام 2026 ، وذلك في إطار من الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

ويتابع قسم التقييم والامتحانات سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع السادة مشرفي المدارس والمديرين، مع عقد غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتقديم الدعم اللازم، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

ومن جانبها توجهت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بخالص التمنيات القلبية بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب، مؤكدة ثقتها في قدرتهم على التفوق بما بذلوه من جهد واجتهاد طوال الفصل الدراسي، ومشيدة في الوقت ذاته بدور المعلمين والإدارات المدرسية في في توفير كل احتياجات الطلاب للتميز النفسي والمعرفي.

وكانت قد اليوم السبت امتحانات نصف العام 2026 في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل في المدارس بجميع المحافظات .

وتعقد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس حسب الجداول المعتمدة لكل الصفوف الدراسية بكل محافظة في مصر ، ففي القاهرة ، يؤدي طلاب الصفين الثالث و الرابع الابتدائي في لجان امتحانات نصف العام 2026 امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان الرياضيات ، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم ، ويؤدي طلاب الصف الأول الاعدادي اللغة العربية والخط والإملاء ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العلوم ، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الرياضيات العامة .

وفي الجيزة ، يؤدي طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي في لجان امتحانات نصف العام 2026 اليوم امتحان اللغة العربية ، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اللغة العربية

من جانبها .. رفعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة درجة الاستعداد القصوى، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نصف العام 2026 الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والمقرر بدءها اعتبارًا من اليوم السبت 10 يناير 2026 وحتى الخميس 15 يناير 2026 ، وذلك في إطار حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية آمنة، مستقرة، ومنضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 شملت استعدادات بدء امتحانات نصف العام 2026 بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يلي :

  •  التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان .
  • نظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي .
  • تهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات
  • كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .
امتحانات نصف العام 2026 امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام 2026 مدارس التكنولوجيا التطبيقية

