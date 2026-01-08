4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.

الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .



التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 الالكترونية من خلال منصة التقدم الالكترونى للامتحان حتى 10-1-2026.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد الدرجات ، مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتيجة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.