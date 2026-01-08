أسئلة واضحة وتصحيح عادل|أبرز مطالب الطلاب والأهالي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مطالب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة دفعة 2026، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، إن أبرز مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تمثلت في الإعلان المبكر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لمساعدة الطلاب على تنظيم وقتهم ووضع خطط المراجعة دون ضغط أو ارتباك.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن أولياء الأمور والطلاب يطالبون أيضا بفتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 في وقت مبكر، لتفادي التكدس على رابط الاستمارة على موقع وزارة التربية والتعليم .

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن أولياء الأمور والطلاب طالبوا كذلك بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 واضحة ومحددة، ولا تحتمل أكثر من إجابة صحيحة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وأن تأتي الأسئلة مشابهة – إلى حد ما – للنماذج الاسترشادية، مع مراعاة تناسب الوقت المخصص مع عدد الأسئلة.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، بمراجعة امتحانات الثانوية العامة 2026 بدقة، خاصة امتحانات اللغات، قبل الطباعة لتلافي أي أخطاء، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من وضوح صياغة الأسئلة، مع التشديد على البدء في دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل موعد الامتحان الأساسي بربع ساعة، للإنتهاء من التوقيعات والإجراءات اللازمة، حتى يبدأ الامتحان واللجنة في حالة من الهدوء الكامل.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أن الأهالي والطلاب يطالبون أيضا بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2026 تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتكون متدرجة الصعوبة، مع توفير لجان تحترم الطالب المجتهد ولا تهدر مجهوده، و تصحيح عادل يضمن حصول كل طالب على حقه، و وضع نماذج استرشادية لا تخرج عنها الامتحانات، مع إعلان نماذج الإجابة بعد كل امتحان، يُعد أمرًا بالغ الأهمية.

وفي سياق متصل، أشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إلى إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لترتيبات عقد امتحانات الثانوية 2026، تعكس اهتمام الدولة بملف امتحانات الثانوية 2026 بإعتباره من الملفات الحيوية التي تمس ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن تجهيز لجان امتحانات الثانوية 2026 بكاميرات المراقبة واستكمال تركيبها قبل بدء الامتحانات يُعد خطوة مهمة لتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن الشفافية والانضباط داخل اللجان، مع ضرورة مراعاة البعد الإنساني والنفسي للطلاب، وتوفير أجواء امتحانية هادئة وآمنة تساعدهم على التركيز وإظهار مستواهم الحقيقي.