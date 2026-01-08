رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 ، يبحث عنه طلاب الثانوية العامة 2026 على مختلف محركات البحث على الانترنت .

رابط استمارة الثانوية العامة 2026

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 من المقرر أن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام

وبمجرد تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ستقوم الوزارة بالإعلان عنه في بيان رسمي يتم نشره في مختلف وسائل الإعلام إلى جانب نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

ومن المقرر أن يظهر رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login

وتعتمد المدارس الاستمارات الالكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها

ويقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الاتي : الشعبة ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الديانة ، المواد المترجمة ، مواد الرسوب للطلاب الراسبين

ويسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2026 الالكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .