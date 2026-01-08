قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام

استمارة الثانوية العامة 2026
استمارة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 ، يبحث عنه طلاب الثانوية العامة 2026 على مختلف محركات البحث على الانترنت .

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 

رابط استمارة الثانوية العامة 2026  من المقرر أن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام 

وبمجرد تفعيل رابط استمارة الثانوية العامة 2026  على موقع وزارة التربية والتعليم ، ستقوم الوزارة بالإعلان عنه في بيان رسمي يتم نشره في مختلف وسائل الإعلام إلى جانب نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

ومن المقرر أن يظهر رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وتعتمد المدارس الاستمارات الالكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد مراجعتها

ويقوم المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الاتي : الشعبة ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الديانة ، المواد المترجمة ، مواد الرسوب للطلاب الراسبين

ويسجل طلاب مدارس اللغات في استمارة الثانوية العامة 2026 الالكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب 

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

استمارة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة استمارة

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
لقاء سويدان
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
كيك التفاح و القرفه الصحية
