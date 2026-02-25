قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

إصابة شخصين في إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الداخلة

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي – طريق الداخلة، بنطاق محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ الداخلة ووجود مصابين. 


انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص، إصابة أمين سنوسي يوسف (41 عامًا) بجرح قطعي بالرأس بطول 5 سم، و محمد فوزي محمد (40 عامًا) باشتباه نزيف بالصدر.

وجرى نقلهما إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 
 

انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الغربي طريق الداخلة أسيوط مستشفى منفلوط المصابين

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

