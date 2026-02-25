إصابة شخصين في إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الداخلة

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع اليوم الأربعاء على الطريق الصحراوي الغربي – طريق الداخلة، بنطاق محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ الداخلة ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص، إصابة أمين سنوسي يوسف (41 عامًا) بجرح قطعي بالرأس بطول 5 سم، و محمد فوزي محمد (40 عامًا) باشتباه نزيف بالصدر.

وجرى نقلهما إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

