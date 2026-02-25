قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
حوادث

ضبط 240 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 240 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات بيطرية 


كلفت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 240 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و البيانات وغير صالحة للاستهلاك.

ضبط لحوم منتهية 


وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

اخبار محافظة الغربية ضبط لحوم منتهية الصلاحية ردع مخالفين أمن الغربية

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

زراعة الأشجار

خبير: تنفيذ 32% من مبادرة «100 مليون شجرة».. وخطة للوصول إلى 50%

شجرة

مساعد وزير التنمية المحلية يتحدث عن تفاصيل مبادرة "100 مليون شجرة"

الأرصاد

انخفاض مرتقب بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق.. والأرصاد تكشف التفاصيل

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

