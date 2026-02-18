محافظ الغربية يستقبل مطران طنطا للتهنئة بتوليه منصبه وبشهر رمضان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للغربية، إلى جانب تقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في لقاء اتسم بروح المودة والتقدير المتبادل وعكس عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بالأنبا بولا والوفد المرافق، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد روح المحبة والتآخي التي تميز المجتمع المصري، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل نموذجًا يحتذى به في ترسيخ قيم المواطنة الصادقة والتلاحم الوطني بين جميع أطياف الشعب.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تعكس الصورة الحقيقية لمصر، حيث تتوحد القلوب قبل الكلمات، ويجتمع الجميع على هدف واحد هو خدمة الوطن ورفعته.

التهنئة والتبريكات

وأكد المحافظ، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية والتنفيذية والمجتمعية، مشددًا على أن المحافظة تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها دون تفرقة، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة التي يشعر بها كل بيت في الغربية. وأضاف أن شهر رمضان يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم، وهي قيم أصيلة في المجتمع المصري، يشارك فيها الجميع بروح واحدة تعبر عن معدن هذا الوطن.

تحسين خدمات المواطنين

من جانبه، أعرب الأنبا بولا عن خالص تهانيه لمحافظ الغربية بتوليه المسؤولية، مؤكدًا ثقته في قدره على مواصلة مسيرة العمل والبناء لخدمة أبناء المحافظة، كما قدم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.