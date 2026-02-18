قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
محافظ الغربية يستقبل مطران طنطا للتهنئة بتوليه منصبه وبشهر رمضان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للغربية، إلى جانب تقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في لقاء اتسم بروح المودة والتقدير المتبادل وعكس عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بالأنبا بولا والوفد المرافق، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد روح المحبة والتآخي التي تميز المجتمع المصري، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل نموذجًا يحتذى به في ترسيخ قيم المواطنة الصادقة والتلاحم الوطني بين جميع أطياف الشعب. 

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تعكس الصورة الحقيقية لمصر، حيث تتوحد القلوب قبل الكلمات، ويجتمع الجميع على هدف واحد هو خدمة الوطن ورفعته.

التهنئة والتبريكات 

وأكد المحافظ، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية والتنفيذية والمجتمعية، مشددًا على أن المحافظة تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها دون تفرقة، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة التي يشعر بها كل بيت في الغربية. وأضاف أن شهر رمضان يمثل مناسبة عظيمة لتعزيز قيم التكافل والتراحم، وهي قيم أصيلة في المجتمع المصري، يشارك فيها الجميع بروح واحدة تعبر عن معدن هذا الوطن.

تحسين خدمات المواطنين 

من جانبه، أعرب الأنبا بولا عن خالص تهانيه لمحافظ الغربية بتوليه المسؤولية، مؤكدًا ثقته في قدره على مواصلة مسيرة العمل والبناء لخدمة أبناء المحافظة، كما قدم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل الانبا بولا زيارة محافظ الغربية

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة

سيارات أوتوماتيك 2026 تبدأ من 550 ألف جنيه

الذكاء الأصطناعي

منها المحامون والمحاسبون.. وظائف مهددة بالاختفاء خلال 18 شهرًا بفعل الذكاء الاصطناعي

هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE

أيهما أفضل.. هاتف موتورولا سيجنتشر أم سامسونج جالاكسي S25 FE ولماذا؟

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

