محافظ الغربية يواصل جولاته ويتفقد حي ثان طنطا لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم جولاته التفقدية الميدانية في أحياء طنطا، بتفقد حي ثان طنطا، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الإدارات في التعامل مع كافة الاحتياجات اليومية للأهالي، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ جولته بتقديم التهنئة لكل العاملين وللمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الشهر الكريم يمثل فرصة لتجديد العزم على بذل الجهد والالتزام في العمل، وتحقيق راحة المواطنين من خلال خدمات سريعة وفعّالة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع مباشرة لمطالب المواطنين وشكاواهم، والتأكد من سرعة حل أي عقبات تواجههم، مشددًا على أن رضا الأهالي هو المعيار الأهم لتقييم أي مسؤول، وأن أي تأخير أو قصور في تقديم الخدمة غير مقبول.

تحسين خدمات المواطنين

كما تابع المحافظ سير العمل داخل الإدارات والمرافق في الحي، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات ،رفع كفاءة الأداء، وضمان جودة الخدمات، مع الحرص على بيئة عمل محفزة للعاملين تتيح لهم تقديم أفضل ما لديهم.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن تطوير منظومة الخدمات يشمل استكمال التحول الرقمي، تحديث قواعد البيانات، تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاعتماد على روح الفريق الواحد لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

تطوير شامل

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطة تطوير شاملة ومتكاملة لجميع الأحياء والمراكز، بما يضمن راحة الأهالي، رفع مستوى الخدمات، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مع الالتزام بالمتابعة اليومية لضمان تنفيذ كل خطة على أرض الواقع وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات يليق بأبناء عروس الدلتا.