قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل جولاته ويتفقد حي ثان طنطا لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم جولاته التفقدية الميدانية في أحياء طنطا، بتفقد حي ثان طنطا، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الإدارات في التعامل مع كافة الاحتياجات اليومية للأهالي، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل المحافظ جولته بتقديم التهنئة لكل العاملين وللمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الشهر الكريم يمثل فرصة لتجديد العزم على بذل الجهد والالتزام في العمل، وتحقيق راحة المواطنين من خلال خدمات سريعة وفعّالة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع مباشرة لمطالب المواطنين وشكاواهم، والتأكد من سرعة حل أي عقبات تواجههم، مشددًا على أن رضا الأهالي هو المعيار الأهم لتقييم أي مسؤول، وأن أي تأخير أو قصور في تقديم الخدمة غير مقبول.

تحسين خدمات المواطنين 

كما تابع المحافظ سير العمل داخل الإدارات والمرافق في الحي، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات ،رفع كفاءة الأداء، وضمان جودة الخدمات، مع الحرص على بيئة عمل محفزة للعاملين تتيح لهم تقديم أفضل ما لديهم.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن تطوير منظومة الخدمات يشمل استكمال التحول الرقمي، تحديث قواعد البيانات، تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاعتماد على روح الفريق الواحد لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

تطوير شامل 

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطة تطوير شاملة ومتكاملة لجميع الأحياء والمراكز، بما يضمن راحة الأهالي، رفع مستوى الخدمات، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مع الالتزام بالمتابعة اليومية لضمان تنفيذ كل خطة على أرض الواقع وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات يليق بأبناء عروس الدلتا.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين ردع مخالفين تامين المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي

علي قد الحب

بعد عرض الحلقة الأولى.. مواعيد مسلسل على قد الحب

نسرين طافش

صوموا عن النفاق.. نسرين طافش توجه رسالة على إنستجرام

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد