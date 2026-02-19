ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

يعد البقدونس من أرخص أنواع الخضار التي يمكن تناولها مع عدد كبير من الأكلات سواء في وجبة الإفطار أو السحور.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم فوائد البقدونس الصحية وعلاقته بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكري والسرطان.

الوقاية من تكوّن حصى الكلى

يساعد البقدونس على تحفيز التخلص من السوائل في الجسم، مع أن إحدى الدراسات تشير إلى أنه قد يساعد أيضاً في إخراج الكالسيوم عن طريق البول وزيادة درجة حموضة البول.. هذه العوامل مجتمعة قد تمنع تكون حصى الكلى.



الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة

البقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات والكاروتينات، وهي مركبات تساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي وترتبط هذه العمليات بتطور السرطان وأمراض مزمنة أخرى.

ترتبط مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والسمنة أما الكاروتينات، مثل اللوتين، فتُثبط نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي كما يُمكن لفيتامين سي الموجود أيضاً في البقدونس، أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الوقاية من أمراض القلب



البقدونس غني بحمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات المجموعة ب التي تمنع تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والوقاية من أمراض مثل تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.