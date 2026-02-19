قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

اسماء محمد

يعد البقدونس من أرخص أنواع الخضار التي يمكن تناولها مع عدد كبير من الأكلات سواء في وجبة الإفطار أو السحور.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم فوائد البقدونس الصحية وعلاقته بالأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكري والسرطان.

الوقاية من تكوّن حصى الكلى

يساعد البقدونس على تحفيز التخلص من السوائل في الجسم، مع أن إحدى الدراسات تشير إلى أنه قد يساعد أيضاً في إخراج الكالسيوم عن طريق البول وزيادة درجة حموضة البول.. هذه العوامل مجتمعة قد تمنع تكون حصى الكلى.

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟


الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة

البقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات والكاروتينات، وهي مركبات تساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي وترتبط هذه العمليات بتطور السرطان وأمراض مزمنة أخرى.

ترتبط مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والسمنة أما الكاروتينات، مثل اللوتين، فتُثبط نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي كما يُمكن لفيتامين سي الموجود أيضاً في البقدونس، أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الوقاية من أمراض القلب
 

البقدونس غني بحمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات المجموعة ب التي تمنع تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية وهذا يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والوقاية من أمراض مثل تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

