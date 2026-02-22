مصرع صغير وإصابة والدته إثر اصطدام سيارة نقل وسكوتر في طنطا

شهد الطريق الزراعي أمام منطقة قحافة بطنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم مصرع طفل وإصابة أمه في حادث تصادم سيارة نقل وسكوتر وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل



وأفاد شهود عيان أن السرعة الزائدة وراء حادث التصادم والتسبب في وفاة الطفل الصغير .

رواية شهود عيان



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.