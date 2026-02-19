محافظ الغربية يفتتح جولاته الميدانية بأحياء طنطا ويؤكد: كل الجهود مكرسة لتطوير الخدمات

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، في صباح أول أيام شهر رمضان المبارك، جولة ميدانية موسعة شملت المركز التكنولوجي وإدارات حي أول ومركز ومدينة طنطا، للوقوف على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الأداء الإداري داخل مختلف الإدارات، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل محافظ الغربية، جولته بتقديم التهنئة لكافة المواطنين والعاملين بالمحافظة بحلول الشهر الكريم، مؤكّدًا أن هذا الوقت المبارك يحمل في طياته معاني الالتزام والاجتهاد والمثابرة، والتي يجب أن تنعكس على أداء كل جهة وكل موظف في تقديم الخدمات للمواطنين. وشدد المحافظ على أن الجهود خلال هذا الشهر الفضيل ستكون مكرّسة لضمان تلبية احتياجات الأهالي بكفاءة وسرعة، بما يعكس حرص المحافظة على توفير بيئة عمل منظمة ومحفزة للعاملين، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة واستمرارهم بالشعور بالأمان والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

حل مشكلات المواطنين

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على آليات استقبال طلبات المواطنين داخل المركز التكنولوجي ومعدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وضمان الدقة والجودة في إنجاز المعاملات، بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة محافظة الغربية.

تحرك تنفيذي

كما حرص محافظ الغربية على الاستماع مباشرةً لمطالب وشكاوى المواطنين، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أن راحة المواطن وسهولة حصوله على الخدمة يمثلان أولويته المطلقة، وأن معيار النجاح لأي مسؤول هو مستوى رضا المواطنين.

وخلال جولته في حي أول ومركز ومدينة طنطا، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مديري الإدارات حول طبيعة العمل والتحديات القائمة، موجّهًا بالاستفادة من هذه التحديات كفرص لتطوير الأداء، وتحسين كفاءة العمل، وتحديث قواعد البيانات بانتظام، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أفضل النتائج.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن تطوير منظومة الخدمات يشمل استكمال التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، وأن التعاون والعمل الجماعي هما أساس أي إنجاز حقيقي، مشيرًا إلى أن أي تقصير في خدمة المواطنين غير مقبول ويجب معالجته فورًا لضمان تقديم خدمات عالية الجودة يشعر بها المواطن مباشرة في حياته اليومية.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطة تطوير شاملة ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات، بما يرضي جميع المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لضمان تنفيذ الخطط على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها كل مواطن.