أخبار البلد

فرصة ثانية|بشرى سارة من التعليم لطلاب أولى ثانوي المتعثرين في اداء امتحان البرمجة

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة اداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي مرة اخرى لطلاب الصف الاول الثانوي الذين تعذر دخولهم امتحان الفصل الدراسي الاول عبر منصة كيريو وفقا للمواعيد الاتية :

20 يناير :   دمياط - شمال سيناء - الاسكندرية - سوهاج - قنا - الفيوم - اسيوط - الغربية


21 يناير : المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الجيزة - بني سويف - المنيا - الاسماعيلية

22 يناير : القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الاحمر - مطروح - اسوان - الاقصر - البحيرة

وتقعد اعادة امتحان البرمجة والذماء الاصطناعي لطلاب اولى ثانوي المذكورين ، وفقا للضوابط المعلن عنها سابقا مع العلم وجود كلمة سر خاصة بكل مجموعة محافظات 

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

  •  اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة
  •  الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان
  •  لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب
  •  اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات
  •  يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة
  •  بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستهدف من هذه الخطوة إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
