تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول يوم السبت القادم الموافق 10 يناير 2026

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

ويتم التعبير عن نتيجة تقييم الطلاب في جميع المواد الدراسية بجميع الصفوف الدراسية بالإشارة إليها اجتاز / لم يجتاز طبقا لآلية عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج التي نص عليها الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2022 وتعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا فى الخارج 2026 ، وشروط دخول الامتحان ومواد الامتحان، مؤكدة ما يلي :

جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات ، حتى الصف الثاني الثانوي العام وذلك على النحو الاتي :

- المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات، طبقا للقواعد والأحكام المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية يكون القبول في هذه المرحلة على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ويكون الحد الأدنى للقبول بهذه المرحلة أربع سنوات وحتى سن ست سنوات إلا يوم وذلك على النحو الاتي:

- المتقدمين للمستوى الأول (KG1 ) من مرحلة رياض الأطفال يكون الحد الأدنى لسن القبول بمرحلة رياض الاطفال المستوى الأول (KG1) أربع سنوات ، ويجوز للطلاب المصريين فقط النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى مع أخذ الاقرار اللازم على ولى الأمر بالحاق نجله بمدارس خاصة عند العودة الى أرض الوطن، مع الالتزام بقواعد الالحاق المتبعة في ذلك لدى الادارة التعليمية المختصة