تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"

تلقت الإدارات التعليمية ، تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي ، والضوابط التقنية اللازمة لضمان أداءه بنجاح .

خطوات هامة يجب اتباعها عند آداء امتحان البرمجة

خطوة التحقق الأساسي (Basic Authentication)وهي: ​عند الدخول على رابط امتحان البرمجة ، سيطلب المتصفح إدخال بيانات الدخول المبدئية [اسم مستخدم وكلمة مرور] المبدئية للسماح بالوصول إلى صفحة تسجيل الدخول المعتادة للاختبار.

بيانات الدخول المبدئية: هي البيانات [اسم مستخدم وكلمة مرور] المبدئية هي موحدة لجميع الطلاب، وسوف يتم الإعلان عنها ليلة الامتحان.

​ثم يقوم كل طالب بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به على منصة كيريو.

الأجهزة المستخدمة في أداء امتحان البرمجة

​يفضل استخدام جهاز التابلت.

​في حال تعذر الدخول من التابلت لأي سبب، يُسمح باستخدام أجهزة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

متطلبات الاتصال بالإنترنت لآداء امتحان البرمجة

​يجب التأكد من توافر اتصال إنترنت مستقر أثناء الاختبار، سواء من خلال:​شبكة الإنترنت الخاصة بالمدرسة، ​أو باقة إنترنت على شريحة التابلت الحد الأدنى لها هو (على سبيل المثال: 500 ميجابايت).

​لا يتطلب الاختبار سرعات إنترنت مرتفعة، لكنه يتطلب اتصالاً مستقراً وغير متقطع لخدمة الإنترنت ، لإن ​عدم استقرار الاتصال بالإنترنت قد يؤدي إلى بطء تحميل الأسئلة، انقطاع جلسة الاختبار، أو توقف الاختبار عن الاستجابة.

​أثناء الاختبار يجب إغلاق أي متصفحات على الجهاز والإبقاء فقط على صفحة الاختبار نشطة.

التعامل مع المشكلات التقنية أثناء الاختبار

في حال وجود مشكلات تواجه الطلاب، مثل: بطء تحميل الأسئلة أو توقف الاختبار عن الاستجابة، يُنصح باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

إعادة تحميل صفحة الاختبار مرة واحدة.

في حال استمرار المشكلة، التأكد من سلامة اتصال الإنترنت.

ثم محاولة الدخول مرة أخرى أو من جهاز آخر في أسرع وقت ممكن.

زمن امتحان البرمجة

يبدأ عدّاد توقيت الاختبار عند تسجيل الدخول وبدء الاختبار لأول مرة، ويستمر لمدة 40 دقيقة.

أي انقطاع في الإنترنت أو محاولات لإعادة الدخول أو تبديل الأجهزة يُحتسب من زمن الاختبار.

إعادة الامتحان والمشكلات التقنية

يتم دراسة تحليل بيانات أداء الطلاب بالتفصيل أثناء وبعد انتهاء الاختبار.

أي طالب يتعرض لمشكلة تقنية أثّرت على أدائه أو منعته من استكمال الاختبار، سيتم إتاحة فرصة لإعادة الاختبار له وفقًا لنتائج تحليل البيانات الفنية.

تحذيرات هامة

لا يُنصح بمحاولات الدخول المتكررة من قبل الطالب أو تغيير الأجهزة دون إشراف.

في حال واجه الطالب أي مشكلة أثناء الدخول أو أثناء أداء الاختبار، يجب التنبيه عليه بإبلاغ المعلم / الموجّه فورًا وعدم اتخاذ أي إجراء فردي.