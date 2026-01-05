قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين بدوي

تلقت الإدارات التعليمية ، تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي ، والضوابط التقنية اللازمة لضمان أداءه بنجاح .

خطوات هامة يجب اتباعها عند آداء امتحان البرمجة

  • خطوة التحقق الأساسي (Basic Authentication)وهي: ​عند الدخول على رابط امتحان البرمجة ، سيطلب المتصفح إدخال بيانات الدخول المبدئية [اسم مستخدم وكلمة مرور] المبدئية للسماح بالوصول إلى صفحة تسجيل الدخول المعتادة للاختبار.
  • بيانات الدخول المبدئية: هي البيانات [اسم مستخدم وكلمة مرور] المبدئية هي موحدة لجميع الطلاب، وسوف يتم الإعلان عنها ليلة الامتحان.
  • ​ثم يقوم كل طالب بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به على منصة كيريو.

الأجهزة المستخدمة في أداء امتحان البرمجة 

  • ​يفضل استخدام جهاز التابلت.
  • ​في حال تعذر الدخول من التابلت لأي سبب، يُسمح باستخدام أجهزة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.

متطلبات الاتصال بالإنترنت لآداء امتحان البرمجة

  • ​يجب التأكد من توافر اتصال إنترنت مستقر أثناء الاختبار، سواء من خلال:​شبكة الإنترنت الخاصة بالمدرسة، ​أو باقة إنترنت على شريحة التابلت الحد الأدنى لها هو (على سبيل المثال: 500 ميجابايت).
  • ​لا يتطلب الاختبار سرعات إنترنت مرتفعة، لكنه يتطلب اتصالاً مستقراً وغير متقطع لخدمة الإنترنت ، لإن ​عدم استقرار الاتصال بالإنترنت قد يؤدي إلى بطء تحميل الأسئلة، انقطاع جلسة الاختبار، أو توقف الاختبار عن الاستجابة.
  • ​أثناء الاختبار يجب إغلاق أي متصفحات على الجهاز والإبقاء فقط على صفحة الاختبار نشطة.

التعامل مع المشكلات التقنية أثناء الاختبار

  • في حال وجود مشكلات تواجه الطلاب، مثل: بطء تحميل الأسئلة أو توقف الاختبار عن الاستجابة، يُنصح باتباع الخطوات التالية بالترتيب:
  • إعادة تحميل صفحة الاختبار مرة واحدة.
  • في حال استمرار المشكلة، التأكد من سلامة اتصال الإنترنت.
  • ثم محاولة الدخول مرة أخرى أو من جهاز آخر في أسرع وقت ممكن.

زمن امتحان البرمجة

  • يبدأ عدّاد توقيت الاختبار عند تسجيل الدخول وبدء الاختبار لأول مرة، ويستمر لمدة 40 دقيقة.
  • أي انقطاع في الإنترنت أو محاولات لإعادة الدخول أو تبديل الأجهزة يُحتسب من زمن الاختبار.

 إعادة الامتحان والمشكلات التقنية

  • يتم دراسة تحليل بيانات أداء الطلاب بالتفصيل أثناء وبعد انتهاء الاختبار.
  • أي طالب يتعرض لمشكلة تقنية أثّرت على أدائه أو منعته من استكمال الاختبار، سيتم إتاحة فرصة لإعادة الاختبار له وفقًا لنتائج تحليل البيانات الفنية.

تحذيرات هامة

  •  لا يُنصح بمحاولات الدخول المتكررة من قبل الطالب أو تغيير الأجهزة دون إشراف.
  • في حال واجه الطالب أي مشكلة أثناء الدخول أو أثناء أداء الاختبار، يجب التنبيه عليه بإبلاغ المعلم / الموجّه فورًا وعدم اتخاذ أي إجراء فردي.
  • قد يواجه الطالب مشكلة أثناء أداء الاختبار، أولًا يجب بث الثقة وطمأنة الطالب، وأنه يتم متابعة جميع الطلاب أثناء الاختبار، ومرفق مع الصور جدول يوضح كيفية مواجهة المشكلة وحلها
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يدعم مواطنًا ويؤمّن له العلاج والعمل

محافظ أسيوط: الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها

محاور التنمية بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط: 2025 عام المحاور العملاقة والطرق الاستراتيجية بصعيد مصر

رئيس مدينة كفر الشيخ..

رئيس كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي: هدفنا رضا المواطن| صور

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد