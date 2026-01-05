تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"

تلقت الإدارات التعليمية ، تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحان البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي ، والضوابط التقنية اللازمة لضمان أداءه بنجاح .
خطوات هامة يجب اتباعها عند آداء امتحان البرمجة
- خطوة التحقق الأساسي (Basic Authentication)وهي: عند الدخول على رابط امتحان البرمجة ، سيطلب المتصفح إدخال بيانات الدخول المبدئية [اسم مستخدم وكلمة مرور] المبدئية للسماح بالوصول إلى صفحة تسجيل الدخول المعتادة للاختبار.
- بيانات الدخول المبدئية: هي البيانات [اسم مستخدم وكلمة مرور] المبدئية هي موحدة لجميع الطلاب، وسوف يتم الإعلان عنها ليلة الامتحان.
- ثم يقوم كل طالب بالتسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به على منصة كيريو.
الأجهزة المستخدمة في أداء امتحان البرمجة
- يفضل استخدام جهاز التابلت.
- في حال تعذر الدخول من التابلت لأي سبب، يُسمح باستخدام أجهزة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة.
متطلبات الاتصال بالإنترنت لآداء امتحان البرمجة
- يجب التأكد من توافر اتصال إنترنت مستقر أثناء الاختبار، سواء من خلال:شبكة الإنترنت الخاصة بالمدرسة، أو باقة إنترنت على شريحة التابلت الحد الأدنى لها هو (على سبيل المثال: 500 ميجابايت).
- لا يتطلب الاختبار سرعات إنترنت مرتفعة، لكنه يتطلب اتصالاً مستقراً وغير متقطع لخدمة الإنترنت ، لإن عدم استقرار الاتصال بالإنترنت قد يؤدي إلى بطء تحميل الأسئلة، انقطاع جلسة الاختبار، أو توقف الاختبار عن الاستجابة.
- أثناء الاختبار يجب إغلاق أي متصفحات على الجهاز والإبقاء فقط على صفحة الاختبار نشطة.
التعامل مع المشكلات التقنية أثناء الاختبار
- في حال وجود مشكلات تواجه الطلاب، مثل: بطء تحميل الأسئلة أو توقف الاختبار عن الاستجابة، يُنصح باتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- إعادة تحميل صفحة الاختبار مرة واحدة.
- في حال استمرار المشكلة، التأكد من سلامة اتصال الإنترنت.
- ثم محاولة الدخول مرة أخرى أو من جهاز آخر في أسرع وقت ممكن.
زمن امتحان البرمجة
- يبدأ عدّاد توقيت الاختبار عند تسجيل الدخول وبدء الاختبار لأول مرة، ويستمر لمدة 40 دقيقة.
- أي انقطاع في الإنترنت أو محاولات لإعادة الدخول أو تبديل الأجهزة يُحتسب من زمن الاختبار.
إعادة الامتحان والمشكلات التقنية
- يتم دراسة تحليل بيانات أداء الطلاب بالتفصيل أثناء وبعد انتهاء الاختبار.
- أي طالب يتعرض لمشكلة تقنية أثّرت على أدائه أو منعته من استكمال الاختبار، سيتم إتاحة فرصة لإعادة الاختبار له وفقًا لنتائج تحليل البيانات الفنية.
تحذيرات هامة
- لا يُنصح بمحاولات الدخول المتكررة من قبل الطالب أو تغيير الأجهزة دون إشراف.
- في حال واجه الطالب أي مشكلة أثناء الدخول أو أثناء أداء الاختبار، يجب التنبيه عليه بإبلاغ المعلم / الموجّه فورًا وعدم اتخاذ أي إجراء فردي.
- قد يواجه الطالب مشكلة أثناء أداء الاختبار، أولًا يجب بث الثقة وطمأنة الطالب، وأنه يتم متابعة جميع الطلاب أثناء الاختبار، ومرفق مع الصور جدول يوضح كيفية مواجهة المشكلة وحلها