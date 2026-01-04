قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التعليم تعلن عدم استحقاق المنتدبين لأعمال الامتحانات لحافز التدريس

وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكدت الادارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، عدم استحقاق السادة المنتدبين لأعمال الامتحانات لحافز التدريس، مشيرةً إلى أنه يقصد بأعمال الامتحانات( لجان النظام والمراقبة، لجان الإدارة، ..... ) والتي تتطلب تفرغاً كاملاً لبعض أعضائه خلال الشهور المنصوص عليها من أول اكتوبر حتى ٣٠ / ٦، من كل عام

 وقالت الادارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  ، يكون استحقاق حافز التدريس الإضافي في باقي الشهور الدراسية والقائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، حسب النصاب القانوني

وأشارت الادارة المركزية لشئون المعلمين ، أن هذا يأتي إيضاحا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٠٩٤) لسنة ٢٠٢٥، بتقدير حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم

وكانت قد ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات العديدة الواردة من المديريات التعليمية، بخصوص تطبيق قرار صرف حافز التدريس وآلية تطبيقه ومن يستحق صرف الحافز من المعلمين

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني عدم استحقاق الحاصلين على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية ويطبق عليهم قرار259  لسنه 1995، أو إجازة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ويطبق عليهم القرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح أجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش، لحافز التدريس 

أما عن معلمي المدارس المهنية حالة عدم حضور طلاب، وحصولهم على النصاب القانوني ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم انهم لا يستحقون صرف حافز التدريس إلا بوجود طلاب والحصول على النصاب القانوني.


وبشأن المكلفين بمأموريات للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة للشباب والرياضة، وكذا المأموريات إلى لجنة المتابعة الثلاث أشهر وتجدد التابعة للوزارة، وكذلك المكلفين بمأموريات محددة لإنجاز العمل ، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنهم لا يستحقون صرف حافز التدريس


بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحقاق معلمي الفصل الواحد بجدول كامل، ونصاب قانوني، وحاصلين على مؤهلات متوسطة لصرف حافز التدريس

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحقاق المنتدبين لأعمال الامتحانات لصرف حافز التدريس


كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استحقاق الحاصلات على أجازة وضع لحافز التدريس؟


بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق الحاصلين على جزء من الوقت ويدرس نصابه وفق نسب العمل الفعلي لحافز التدريس


كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق معلمي رياض الأطفال، وغير مكتملي النصاب حافز التدريس، لإن معلمات رياض الأطفال  يتواجدن منذ بداية اليوم الدراسي حتى نهايته مع الأطفال داخل القاعة.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استحقاق الوكلاء المكلفون، ومنتدبين يومان للعمل بالتوجيه الفني لحافز التدريس


بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استحقاق معلمي اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية، الموسيقية، الرياضية لحافز التدريس ،  في حالة الحصول على النصاب القانوني.

المعلمين التدريس التربية والتعليم الامتحانات حافز التدريس

يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الفلك
