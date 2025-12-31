تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات أولى و2 ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا عام) والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربي ولغات) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي عاجل لمديري مديريات التربية والتعليم: في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤ بشأن: نظام الدراسة والتقييم الطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكم الالتزام بما يلي: