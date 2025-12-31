قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات أولى و2 ثانوي

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة  للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا عام) والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربي ولغات) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي عاجل لمديري مديريات التربية والتعليم: في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤ بشأن: نظام الدراسة والتقييم الطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكم الالتزام بما يلي:

  • يتم إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من التطوير التكنولوجي على أن يشمل الامتحان أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة %85 يمتحنه الطالب على الجهاز اللوحي (تابلت) وأسئلة مقالية قصيرة ( SHORT ESSAY QUESTIONS) بنسبة %15 ورقيا، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملاً ورقيا احتياطيا.
  • يقوم موجهي جميع المواد ما عدا الانشطة من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ثلاثة نماذج مختلفة للامتحانات المقرر عقدها بوزن نسبي واحد طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبدعم من مسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.
  • يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي) ؛ وذلك ضمانا لحق الطالب.
  • يتم التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل، خدمات، المدارس الخاصة هو ذات الامتحان الإلكتروني.
  • بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة، وفيما يخص مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تحتسب كامل الدرجة للنظري لطلاب الدمج وطلاب المنازل.
  • تعقد امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين طبقاً لظروف كل مديرية الصف الأول فترة - الصف الثاني فترة)
  • يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس التابعة لسيادتكم بالتأكيد على تحديث اجهزة التابلت وصلاحية الشبكات والمنظومة وفي حال وجود أي اعطال يتم الرجوع للدعم الفني والتطوير التكنولوجي لتلاقى اى ملاحظات.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الأول الثانوي

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الدكتور علي الغمراوي

الغمراوي: المصري القديم أول من رسخ لصناعة الأدوية

البنك الاهلى

البنك الأهلي يوسع نطاقه بـ700 خطوة نحو الشمول.. تفاصيل

وزير الاتصالات

الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات صحية رقمية بالمناطق الحدودية والنائية

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

