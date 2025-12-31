تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات أولى و2 ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا عام) والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربي ولغات) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي عاجل لمديري مديريات التربية والتعليم: في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤ بشأن: نظام الدراسة والتقييم الطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكم الالتزام بما يلي:
- يتم إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من التطوير التكنولوجي على أن يشمل الامتحان أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة %85 يمتحنه الطالب على الجهاز اللوحي (تابلت) وأسئلة مقالية قصيرة ( SHORT ESSAY QUESTIONS) بنسبة %15 ورقيا، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملاً ورقيا احتياطيا.
- يقوم موجهي جميع المواد ما عدا الانشطة من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ثلاثة نماذج مختلفة للامتحانات المقرر عقدها بوزن نسبي واحد طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وبدعم من مسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.
- يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي) ؛ وذلك ضمانا لحق الطالب.
- يتم التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل، خدمات، المدارس الخاصة هو ذات الامتحان الإلكتروني.
- بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة، وفيما يخص مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تحتسب كامل الدرجة للنظري لطلاب الدمج وطلاب المنازل.
- تعقد امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين طبقاً لظروف كل مديرية الصف الأول فترة - الصف الثاني فترة)
- يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس التابعة لسيادتكم بالتأكيد على تحديث اجهزة التابلت وصلاحية الشبكات والمنظومة وفي حال وجود أي اعطال يتم الرجوع للدعم الفني والتطوير التكنولوجي لتلاقى اى ملاحظات.