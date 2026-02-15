سفير الصومال بالقاهرة: دور مصري محوري في دعم بلادنا على المستويين العربي والدولي

استقبل سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير علي عبدي أواري، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية المصري والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، السفير محمد سمير، بمقر سفارة الصومال في القاهرة.

وبحث السفيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أعرب السفير علي عبدي أواري عن خالص شكره وتقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة لاستقلال ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأكد السفير علي عبدي أواري اعتزاز جمهورية الصومال الفيدرالية بمتانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية مصر العربية، مشيدًا بالدور المصري المحوري في دعم الصومال على المستويين العربي والدولي.

وأعرب عن تطلع الصومال إلى مواصلة تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وتكثيف العمل الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في دعم وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد السفير محمد سمير موقف مصر الثابت والداعم لجمهورية الصومال الفيدرالية، مشددًا على أن بعثة مصر لدى جامعة الدول العربية تواصل دعمها الكامل لنظيرتها الصومالية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتطوير العمل العربي المشترك وتعزيزه، بما يخدم تطلعات الدول العربية ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة