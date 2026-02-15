لا إنقطاعات خلال فصل الصيف.. رسالة طمأنة من وزارة الكهرباء لـ المصريين

أكد المهندس منصور عبد المغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المواطنين لن يشهدوا انقطاعًا في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، بفضل الدعم المستمر للدولة وخطة مدروسة لإدارة الأحمال، والتي أثبتت نجاحها في الصيف الماضي.

وقال منصور عبد المغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد:”، عبر فضائية “المحور”، انه تم إضافة أكثر من 34 محطة محولات خلال عام واحد لتحسين جودة الخدمة وكفاءة منظومة الكهرباء، مع الاعتماد تدريجيًا على الطاقة الجديدة وتقليل الوقود التقليدي، موضحًا أن العام الماضي تم ضخ 2000 ميجاوات جديدة، بينما سيُضاف هذا العام 3000 ميجاوات لأول مرة على الشبكة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيكون هناك بطاريات تخزين لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائيى، حتى نهاية العام سيكون هناك طاقات جديدة على الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أنه خلال عام 2030 سيتم الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42%