مواعيد أذان رمضان 2026 في مصر وإمساكية الشهر كاملة .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك؛ يزداد اهتمام المسلمين في مصر بالبحث عن مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة طوال أيام الشهر الكريم، إلى جانب متابعة إمساكية رمضان 2026 بشكل يومي، لمعرفة توقيتات الصيام والإفطار بدقة، خاصةً مع بقاء أيام قليلة على بداية الشهر الفضيل.

ويحرص المواطنون على متابعة التفاصيل الكاملة المتعلقة بالشهر الكريم، سواء فيما يخص مواقيت الصلاة أو موعد استطلاع الهلال وبداية الشهر فلكيًا، وذلك للاستعداد روحانيًا وتنظيم أوقات العبادة خلال أيام رمضان.

مواعيد الأذان والصلوات في أول أيام رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2026 سيوافق يوم الخميس 19 فبراير، حيث تأتي مواقيت الصلاة في هذا اليوم على النحو الآتي.

يحين موعد صلاة الفجر في الساعة 5:05 صباحا.

وتقام صلاة الظهر في الساعة 12:09 ظهرا.

أما صلاة العصر فتكون في الساعة 3:21 مساء.

ويؤذن لصلاة المغرب في الساعة 5:46 مساء.

بينما يأتي موعد صلاة العشاء في الساعة 7:04 مساء.

وتتغير هذه المواقيت تدريجيًا مع مرور أيام الشهر الكريم، حيث تزداد بضع دقائق يوميًا وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة.

إمساكية رمضان 2026 كاملة في مصر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن إصدار إمساكية شهر رمضان 2026، والتي تتضمن جميع مواقيت الصلاة اليومية من الفجر وحتى العشاء، بالإضافة إلى مواعيد الإمساك والإفطار طوال الشهر الكريم.

وتعد الإمساكية من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المسلمون خلال رمضان، إذ تساعدهم على تنظيم أوقات الصيام والعبادات، كما يمكن تحميل الإمساكية والاحتفاظ بها للاستخدام اليومي طوال الشهر.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام سيتم مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتضم هذه اللجان نخبة من المتخصصين من دار الإفتاء المصرية، إلى جانب خبراء من الهيئة العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لضمان دقة الرؤية وفق المعايير الشرعية والعلمية المعتمدة.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال سيتم إعلانها على الهواء مباشرة، في أجواء روحانية ينتظرها المسلمون كل عام مع استقبال شهر رمضان المبارك.

موعد بداية شهر رمضان 2026 فلكيًا

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان 1447 هجريًا، على أن تكون غرة شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

وأشار المعهد إلى أن ميلاد هلال شهر رمضان سيحدث بعد الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وهو يوم الرؤية.

وبيّن أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في بعض المدن والعواصم، مثل كوالالمبور في ماليزيا وجاكرتا في إندونيسيا.. وفي المقابل، يغرب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 3 دقائق، بينما يستمر ظهوره في القاهرة لمدة 7 دقائق بعد الغروب.

كما تتراوح مدة بقاء الهلال في باقي محافظات الجمهورية ما بين 3 إلى 7 دقائق، فيما تتراوح في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة واحدة و19 دقيقة، باستثناء بعض المناطق التي يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس.

وأضاف المعهد أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في كراتشي بباكستان بدقيقة واحدة، بينما يغرب قبل الشمس بأربع دقائق في كل من كوالالمبور وجاكرتا.

العد التنازلي لبداية شهر رمضان 2026

بحسب التقديرات الفلكية المعلنة، يتبقى على بداية شهر رمضان المبارك 3 أيام فقط، ما يزيد من وتيرة البحث عن مواقيت الصلاة والإمساكية، استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

ويحرص المسلمون في هذه الأيام على التجهيز للشهر الفضيل، سواء من الناحية الروحانية أو التنظيمية، لضمان الاستفادة القصوى من أيامه المباركة.