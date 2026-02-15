شوط أول إيجابي بين روما ونابولي في الدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول من مباراة روما ونابولي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف روما عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 7.

فيما تعادل فريق نابولي عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 40.

تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: بوكيما - رحماني - بونجيورنو

خط الوسط: جوتيريز - إلماس - لوبتكا - سبينازولا

خط الهجوم: بوليتانو - هويلوند - فيرجارا.

فيما جاء تشكيل روما كالتالي:

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني - جيلاردي - نديكا

خط الوسط: سيلك - كريستانتي - بيسيلي - ويسلي

خط الهجوم: بيليجريني - مالين - سرقسطة