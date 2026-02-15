قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة
اللهم بك أصبحنا .. ردِّد أذكار الصباح الآن
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاقتصاد دعم التنمية والتكامل بالاتحاد الأفريقي
“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»
نابولي يواجه روما في قمة حاسمة بـ الدوري الإيطالي

روما
روما
إسراء أشرف

يستضيف ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 21:45، مباراة مرتقبة تجمع بين نابولي وروما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا للطرفين.

ويأمل روما في رد اعتباره بعد خسارته أمام نابولي في لقاء الدور الأول بهدف دون رد على ملعب الأولمبيكو، إلا أن مهمة تحقيق الانتصار خارج أرض نابولي تبدو صعبة في مواجهة تجمع الطموحات بالتوازن التكتيكي.

نابولي حامل اللقب يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان ونقطة واحدة خلف ميلان الوصيف، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 46 نقطة متساويًا مع يوفنتوس، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على المراكز الأولى.

تتسم المباراة بخصوصية تكتيكية بين المدربين، حيث يسعى أنطونيو كونتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وفرض أسلوبه الصارم، في مقابل محاولة جيان بييرو جاسبيريني إعادة الحيوية لخط هجوم روما وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

في ظل هذه المعطيات، تعد مواجهة نابولي وروما اليوم قمة حاسمة قد تغير ترتيب الدوري الإيطالي وتضيف المزيد من الإثارة في صراع القمة هذا الموسم.

روما نابولي الدوري الإيطالي نابولي ضد روما

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

"زاد العزة

قافلة مساعدات زاد العزة الـ 138 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة بعد الانتهاء من تطويره

حملات تموينية متنوعة

تحرير 237 مخالفة تموينية وضبط سلع مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالمنيا

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

