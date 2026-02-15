نابولي يواجه روما في قمة حاسمة بـ الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 21:45، مباراة مرتقبة تجمع بين نابولي وروما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا للطرفين.

ويأمل روما في رد اعتباره بعد خسارته أمام نابولي في لقاء الدور الأول بهدف دون رد على ملعب الأولمبيكو، إلا أن مهمة تحقيق الانتصار خارج أرض نابولي تبدو صعبة في مواجهة تجمع الطموحات بالتوازن التكتيكي.

نابولي حامل اللقب يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر إنتر ميلان ونقطة واحدة خلف ميلان الوصيف، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 46 نقطة متساويًا مع يوفنتوس، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على المراكز الأولى.

تتسم المباراة بخصوصية تكتيكية بين المدربين، حيث يسعى أنطونيو كونتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وفرض أسلوبه الصارم، في مقابل محاولة جيان بييرو جاسبيريني إعادة الحيوية لخط هجوم روما وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

في ظل هذه المعطيات، تعد مواجهة نابولي وروما اليوم قمة حاسمة قد تغير ترتيب الدوري الإيطالي وتضيف المزيد من الإثارة في صراع القمة هذا الموسم.