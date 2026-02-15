قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأقصر في نشر الوعي بين الطلاب

نائب رئيس جامعة الأقصر يستقبل أمين “البحوث الإسلاميَّة” قبيل افتتاح الأسبوع الدعوي الـ17
نائب رئيس جامعة الأقصر يستقبل أمين “البحوث الإسلاميَّة” قبيل افتتاح الأسبوع الدعوي الـ17
شيماء جمال

استقبل أ.د. السعدي الغول، نائب رئيس جامعة الأقصر، صباح اليوم بمقر الجامعة، أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، قبيل انطلاق فعاليَّات الأسبوع السابع عشر للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي يُعقد برعاية كريمةٍ من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، والشيخ محمد ربيع، مدير منطقة الوعظ بالأقصر.

ورحَّب نائب نائب رئيس جامعة الأقصر بفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مشيدًا بفكرة الأسبوع الدعوي التي تستهدف شباب الجامعات، وتناقش الأفكار التي تدور في أذهانهم بلغة يفهمونها وخطاب عقلاني قادر على الوصول إلى عقولهم بحجُة ومنطق.

وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلاميَّة وجامعة الأقصر في نشر الوعي الفكري بين طلاب الجامعة، ومناقشة محاور فعاليَّات الأسبوع الدعوي الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدعوة في جامعة الأقصر تحت عنوان: (وعيٌ يبني وأصالةٌ تحفظ).

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي أنَّ هذه الفعاليات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أهميَّة الحضور الميداني بين الشباب وخاصة في الجامعات، وأنَّ هذه المرحلة هي التي يشعر فيها الشباب باستقلالهم الفكري؛ ممَّا يوجب الحوار معهم حول كل القضايا التي تشغلهم؛ لحمايتهم من محاولات الاستغلال والعبث بعقولهم.

واختُتم اللقاء بمناقشة مقترح تكليف مجمع البحوث الإسلاميَّة أحد وعَّاظه بالحضور بصفة دوريَّة داخل مقر الجامعة؛ ليكون قريبًا من الشباب للإجابة عن استفساراتهم وفتاواهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشكل مباشر.

شيخ الأزهر الأقصر محمد الجندي البحوث الإسلاميَّة أحمد الطيب جامعة الأقصر

