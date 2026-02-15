ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره خلال مشاجرة بأسوان

تمكنت الأجهزة المعنية بأسوان من إلقاء القبض على متهم لقيامه بإنهاء حياة جاره خلال مشاجرة بينها بسبب خلافات الجيرة، وجارى التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما لقي شخص مصرعه، على يد جاره، بعد مشاجرة نشبت فيما بينهما، بقرية عزبة العرب بمدينة كوم أمبو ، وتلقى رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو، بلاغ يفيد باستقبال المشرحة جثة شخص لقي مصرعه بعد مشاجرة مع جاره.

حادث

وتبين بالتحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بالشوم بين اثنين من الجيران، وانتهت بمصرع أحدهم والسبب خلافات الجيرة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.