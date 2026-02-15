أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا

نعى النائب محمد أبو العينين ، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضو الفريق المصري لاستعادة طابا ، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء نص النائب محمد أبو العينين

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

بمزيد من الحزن والأسى، ننعى الصديق العزيز، والأخ الغالي الدكتور/ مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير المجالس النيابية الأسبق، وأحد قامات مصر وأعلامها البارزين في القانون الدولي.

ترك إرثًا وطنيًا مشرفًا

لقد ترك الدكتور مفيد شهاب، إرثًا وطنيًا مشرفًا، ومسيرةً محفوفةً بالبذل والعطاء، وإسهامًا تاريخيًا سيظل مخلدًا ومحفورًا في ذاكرة الوطن وجميع أبنائه، كأحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا، بشجاعة السِلم، وبصيرة العِلم وحُجة التاريخ وقناعة القانون وثقة المنتصر وإرادة صاحب الحق.

لقد ضرب فقيدنا الدكتور مفيد شهاب، أمثلةً رائعة في العطاء الوطني في شتى المناصب التي شرُفت به، كوزير للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، ووزير التعليم العالي، ورئيس لجامعة القاهرة، فجمع بين الحكمة السياسية والعلم النابغ، وسخر علمه ومسيرته للزود عن وطنه في أحلك الظروف، والعمل تحت رايته والإخلاص له حتى رحل عنه اليوم راضيًا مرضيًا.

نعزي أنفسنا، والشعب المصري جميعًا، في وداع الدكتور مفيد شهاب، سائلين الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من عملٍ خالد، وعلمٍ يُنتفع به، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.