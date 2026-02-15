رئيس الشيوخ ينعى مفيد شهاب: قامة قانونية وسياسية شامخة ومثال للعطاء الوطني

نعى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب، أحد أعمدة القانون والسياسة في مصر، الذي انتقل إلى رحاب الله تاركًا إرثًا من العطاء الوطني المخلص.

ووصف رئيس المجلس الراحل بأنه "محامي الدولة المصرية" الذي دافع بصلابة وعلم عن تراب الوطن، خاصة في قضية استرداد طابا، مسطرًا فصلاً تاريخيًا في الدبلوماسية القانونية أظهر للعالم قوة الحق المصري.

نموذجًا يحتذى به في الحكمة ورصانة الفكر

وقال فريد إن الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الحكمة ورصانة الفكر، وخدم وطنه في أروقة جامعة القاهرة والعمل التنفيذي والبرلماني بكل نزاهة واقتدار، مشيرًا إلى أن ما تركه من علم ومبادئ سيظل ملهماً للأجيال القادمة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص العزاء لأسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.