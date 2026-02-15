ليلي زاهر تحتفل بـ أول عيد حب لها مع هشام جمال

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر،بمناسبة أول عيد حب لها مع زوجها الفنان هشام جمال.

ونشرت ليلي زاهر عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها في أحدث ظهور لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت ليلي قائلة: «يوم واحد لن يكون كافيًا لحبك».

وكان قد قال هشام جمال، مش مصدق نفسى إنى مجوز ليلى أحمد زاهر وقاعد معاها فى الاستوديو، والناس بتحب العلاقات اللى بتمشى بطريقة سليمة وارتباط بشكل رسمى وأن ده جواز مش لعب، وبيدعولنا ويباركولنا وأن ربنا يسعدنا ويباركل لنا فى الزواج.

زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما

وأضاف هشام جمال، زوجتى كبرت قدام الناس فى الدراما علشان كانوا بيشوفوها دايما صغيره فبيوصونى عليها لما بيشوفونى فى الشارع، ويقولولى : خلى بالك منها، لافتا إلى أن أقصى شئ طلبته ليلى هو كتب الكتاب فى يوم منفصل بعيدا عن الفرح.

تابع هشام جمال، كان هدفى أعملها فرح تكون مبسوطة بيه، وحاولت أعمل حاجة شبه المكان اللى كانت عايزة، لأنى لما رحت أحجز فيه لاقيته مغلق، والحمد لله الفرح عجبها وعجب الناس، وعملنا فيه المرضى بالنسبة لنا وشبهنا وشبه أهالينا

حفل زفافي مر بهدوء وبساطة

وأوضح أن حفل زفافي مر بهدوء وبساطة، وليلى لم تطلب اي شيء في الفرح، متابعا أن :"كل اللي طلبته أن يكون كتب الكتاب في يوم مستقل ولم تطلب أي شيء آخر وتعاملنا طبيعتنا وكان عندنا معازيم كتيرة".