السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل
الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية
جمهور الأهلي هيسامح .. تفاصيل أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إنتهاء الإيقاف
مليء بالمفاجآت.. أسما إبراهيم تكشف عن البرومو الرسمي لبرنامج حبر سري

أسما ابراهيم
أسما ابراهيم

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم  البرومو الرسمي لـ برنامج حبر سري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما طرحته قناة القاهرة والناس عبر شاشتها.

وظهرت أسما إبراهيم في البروومو وهي تقول: “في حكايات أتحكيت قبل كده، وفي حكايات لسه هتتحكي، نجوم ملوا الدنيا شهرة، بس أثرهم اتكتبت بالحبر السري، اعترافات اتأجلت سنين، ومواقف محدش سأل عنها، كل ده هنا في حبر سري”.

بوستر برنامج حبر سري

وقد أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم عن الموسم الجديد من برنامجها “حبر سري”، حيث نشرت البوستر الرسمي له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

أسما إبراهيم في احتفالية الشركة المتحدة

في سياق آخر، قد تألقت الإعلامية أسما إبراهيم بإطلالة راقية كلاسيكية سوداء ضمن حضورها حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي كشفت من خلالها الشركة عن خريطة دراما رمضان 2026.

وقد شهدت دار الأوبرا في العاصمة الجديدة، مساء أمس الجمعة، حضورًا لنجوم الفن والإعلام في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعد الحدث منصة لتسليط الضوء على الأعمال الدرامية المرتقبة في رمضان 2026، مع حضور بارز لقيادات الشركة ونجوم ماراثون الدراما.

وفي سياق متصل، انتهت التحضيرات النهائية لحفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام حفلة ضخمة اليوم في دار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل الإعلان عن خريطة مسلسلات دراما رمضان 2026.

أسما إبراهيم في فعاليات قمة فوربس للمرأة

وكانت أسما إبراهيم قد شاركت في فعاليات قمة فوربس للمرأة في الشرق الأوسط 2025، والتي أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نخبة من القيادات النسائية وصنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة.

جلسة حوارية في قمة فوربس

وأدارت أسما إبراهيم جلسة حوارية بعنوان  "Voices of Change"، التي ناقشت دور المرأة في إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمعات العربية، وشهدت الجلسة مشاركة عدد من السيدات المؤثرات، من بينهن شروق القاسم، هند بومشمر، فاطمة فهد، ونايلة تويني.

وجاءت مشاركة أسما إبراهيم لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الإعلاميات المصريات في الوقت الحالي، خاصة بعد اختيارها ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط لعام 2025، وهو تكريم يعكس دورها المؤثر في دعم قضايا المرأة وتمكينها عبر الإعلام والحوار  الهادف.

برنامج حبر سري أسما إبراهيم الإعلامية أسما إبراهيم

رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات “حياة كريمة”

رئيس القابضة للمياه : تسريع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة في أسوان

خلال المؤتمر

وزير الاستثمار: الحكومة تركز علي التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية

الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

