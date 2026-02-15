انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 15/2/2026 نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.2٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.



قـوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)

0.3٪ زيادة في حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2025

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 34.829 مليون فرد مقابل 34.727 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.3٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15.193 مليون فرد بينما بلغت في الريف 19.636 مليون فرد،أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.903 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.926 مليون فرد .

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقــــــــدار

( 179 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض عدد المتعطلين بمقدار (77) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار ( 102 ) ألف فرد.



المتعــــــــــطلون



سجل عدد المتعطلين 2.152 مليون متعطل بنسبة 6.2٪ من إجمالي قوة العمل (1.019 مليون ذكور، 1.133 مليون إناث) مقــابـل 2.229 مليون متعطل

الربع السابق بانخفاض قـدره (77) ألف متعطل بنسبة 3.6٪، وزيادة

قــدرها (22 ) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.0٪.

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.8 ٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 4.0٪ في الربع السابق مقابل 3.9٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 15.0٪ في الربع السابق مقابل 16.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.





المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر والريف)



• بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 10.1٪ في الربع السابق مقابل 8.9٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 3.4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربــع المماثل من العام السابق.



المتعطلون طبقا للحالة التعليمية



- 82.1٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 83.1٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 17.9 ٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 16.9 ٪ بالربع السابق و 15.9٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 37.1٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.7٪ بالربع السابق و 39.2٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 45.0٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 43.4٪ بالربع السابق بينما كان 44.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المشتــــــغلون



بلغ عـدد المشتغلين 32.677 مليون فرد بينما كان 32.498 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيـــــاده 0.6 ٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.716 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.961 مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

* بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 22.118 مليون مشتغل

( 18.013 مليون ذكور، 4.105 مليون إناث) بنسبة 67.7٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 68.8٪ في الربع السابق، مقابل 71.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 2.022 مليون مشتغل ( 1.929 مليون مشتغل ذكور، 93 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 6.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 5.0٪ في الربع السابق مقابل 4.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

* بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.935 مليون مشتغل (5.051 مليون مشتغل ذكور، 884 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 18.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.2٪ في الربع السابق مقابل 20.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

* بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة ) بدون أجر 2.602 مليون مشتغل ( 892 ألف مشتغل ذكور ، 1.710 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 8.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 7.0 ٪ في الربع السابق مقابل 4.3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة في النشاط الاقتصادي



• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 46.7 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 46.9 ٪ خلال الربع السابق مقابل 45.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 70.8 ٪ مقابل 71.4 ٪ في الربع السابق مقابل 71.3 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 21.7 ٪ بينما كان 21.3 ٪ في الربع السابق وكانت 18.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.7 ٪ مقابل 47.5 ٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 46.1٪ مقابل 47.5٪ في الريف) في الربع السابق ( 45.2 ٪ في الحضر مقابل 45.8٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع لعام 2025

1- حقق نشاط الزراعة و استغلال الغابات و قطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 6.562 مليـــون مشتغـــل ( 4.837 مليون ذكور ، 1.725 مليون إناث) بنسبة 20.1٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات و الدراجات الناريه 5.450 مليون مشتغل ( 4.346 مليون ذكور، 1.104 مليون إناث) بنسبة 16.7٪ من اجمالي المشتغلين.

3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.714 مليون مشتغل ( 4.116 مليون ذكور، 598 ألف إناث) بنسبة 14.4٪ من إجمالي المشتغلين .

4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.480 مليـــــون مشتغل ( 3.451 مليون ذكور، 29 ألف إناث) بنسبة 10.6 ٪ من إجمالي المشتغلين.

5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.681 ملـيون مشتـغل ( 2.650 مليـون ذكور ، 31 ألف إناث) بنسبة 8.2٪ من إجمالي المشتغلين.



