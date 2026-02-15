السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني

نعت الأوساط الدبلوماسية والقانونية في مصر والعالم العربي، الدكتور مفيد شهاب، الذي رحل اليوم عن عالمنا، بعد تاريخ حافل، مشيدةً بمسيرته الوطنية والعلمية ودوره البارز في الدفاع عن القضايا العربية والوطنية.

وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لـجامعة الدول العربية، أنه تعرّف إلى الراحل للمرة الأولى خلال القمة العربية 2008 التي عُقدت في دمشق، حيث رأس الدكتور مفيد شهاب وفد مصر آنذاك.

وأضاف زكي في منشور له، أنه لمس في الراحل علمًا غزيرًا وتواضعًا جمًا، مشيرًا إلى استمرار التواصل بينهما لسنوات طويلة، وحرصه الدائم على متابعة تفاصيل العمل العربي ومنظومة الجامعة العربية.

وأوضح أن للراحل إسهامات بارزة في الدفاع عن الحق المصري في طابا، فضلًا عن مواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية على مدى عقود.

واختتم الأمين العام المساعد تصريحه بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

وكان الدكتور مفيد شهاب، أحد أعلام القانون الدولي في مصر، وأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، حصل على دكتوراه الدولة في القانون الدولى من جامعة باريس.

كما شغل سابقاً عدة مناصب حكومية أبرزها رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية.

كذلك كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية طابا وشارك أيضاً في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير، كما حصل على عدد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية.