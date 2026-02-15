قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد الجوية: رياح خماسين وأتربة مثارة.. وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط

فرناس حفظي

أعلنت إندونيسيا تفاصيل جديدة بشأن القوة التي تعتزم إرسالها إلى قطاع غزة ضمن خطة حفظ الاستقرار، مؤكدة أن انتشارها سيكون لأغراض إنسانية واستقرارية فقط، بعيدا عن أي انخراط قتالي.

وأوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن القوات ستظل خاضعة للقيادة الوطنية في جاكرتا، وأن مشاركتها ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وبما يتماشى مع أحكام القانون الدولي وسياسة عدم الانحياز التي تتبناها البلاد.


وشدد البيان على أن العناصر الإندونيسية لن تشارك في أي عمليات عسكرية أو مواجهات مباشرة مع أطراف مسلحة، مشيرا إلى أن مهامها ستقتصر على الجوانب الإنسانية، بما يشمل الحماية المدنية، وتقديم المساعدات الطبية، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية.


وأكدت جاكرتا أن نشر القوات يتطلب موافقة السلطة الفلسطينية، مجددة دعمها لحل الدولتين باعتباره المسار الأمثل لإنهاء الصراع.


كما أعلنت إندونيسيا أنها ستسحب قواتها في حال تغيرت طبيعة المهمة أو خرجت عن الإطار المتفق عليه واشتراطاتها التشغيلية الوطنية، مع تأكيد رفضها أي محاولات لفرض نزوح قسري أو إحداث تغيير ديموغرافي يمس الفلسطينيين.


وكانت إندونيسيا قد سبقت دولًا أخرى بإعلان نيتها إرسال قوة إلى غزة للمشاركة في مهمة تثبيت الاستقرار، وقدرت عديدها بما يتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف جندي.

