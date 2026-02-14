مسئول في حماس يكشف عن شروط الحركة لقبول دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة

كشف المتحدث باسم حماس عن شروط الحركة لقبول قوات أجنبية داخل قطاع غزة، بعد إعلان إندونيسيا استعداداتها للمساهمة بقوات لمهمة حفظ السلام الجديدة في غزة.

وأنشئت المهمة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، ومن المتوقع أن تضم آلاف الجنود من دول عدة.

وقال باسم نعيم المتحدث باسم حماس لمجلة “نيوزويك” الأميركية: “ليس لدينا أي اعتراض على وصول القوات الدولية إلى قطاع غزة، شريطة أن تعمل كقوة عازلة بين الجانبين على طول الحدود، وألا يكون لها أي تدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية، سواء المدنية أو الأمنية أو السياسية”.

وأضاف نعيم: “أي تدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية غير مقبول. وإذا تدخلت هذه القوات فسينظر إليها الفلسطينيون بلا شك كبديل للاحتلال”.

وقال: “المشاركة في هذه القوات قرار يخص الدول المعنية وليس لنا. ومع ذلك فإن موقفنا تجاه أي دولة محكوم بما ذكرناه سابقا: دور هذه القوات يقتصر على الفصل بين الأطراف، والحفاظ على وقف إطلاق النار، ومنع عودة الحرب، والامتناع عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، سواء كانت مدنية أو سياسية أو أمنية”.

وتابع: “اتفقت جميع الفصائل الفلسطينية على هذا الموقف في اجتماعات عدة عقدت في أوقات مختلفة”.