تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية

اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتم حسم الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، بعد منافسة قوية شهدتها المجموعات الأربع.

وجاء ترتيب الفرق المتأهلة عن كل مجموعة على النحو التالي:

المجموعة A:

المركز الأول: اتحاد الجزائر – 14 نقطة

المركز الثاني: أولمبيك آسفي – 13 نقطة

المجموعة B:

المركز الأول: الوداد الرياضي – 15 نقطة

المركز الثاني: مانيما يونيون – 12 نقطة

المجموعة C:

المركز الأول: شباب رياضي بلوزداد – 15 نقطة

المركز الثاني: أوتوهو – 9 نقاط

المجموعة D:

المركز الأول: الزمالك – 11 نقطة

المركز الثاني: المصري – 10 نقاط

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لتحديد مواجهات أصحاب المراكز الأولى ضد أصحاب المراكز الثانية، في انتظار مباريات مثيرة في المرحلة المقبلة من البطولة.