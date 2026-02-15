قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ريال بيتيس يتقدم بثنائية على مايوركا في الشوط الأول بالليجا

ريال بيتيس
ريال بيتيس

تقدم فريق ريال بيتيس بهدفين نظيفين على نظيره ريال مايوركا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال بيتيس الأول عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 18.

ثم أضاف سيدريك باكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وجاء تشكيل ريال مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: رومان

خط الدفاع: مافيو - لوبيز - فاليجينت - موخيكا.

خط الوسط: ماسكاريل - كوستا - فيرنانديز - داردير - فيرجيلي.

خط الهجوم: موريكي.

فيما جاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: فاليس.

خط الدفاع: روبال - يورينتي - ناثان - رودريجيز.

خط الوسط: فورنالس - روكا - فيدالجو.

خط الهجوم: أنتوني - باكامبو - الزلزولي.

ريال بيتيس ريال مايوركا الدوري الإسباني

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

