ريال بيتيس يتقدم بثنائية على مايوركا في الشوط الأول بالليجا

تقدم فريق ريال بيتيس بهدفين نظيفين على نظيره ريال مايوركا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال بيتيس الأول عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 18.

ثم أضاف سيدريك باكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وجاء تشكيل ريال مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: رومان

خط الدفاع: مافيو - لوبيز - فاليجينت - موخيكا.

خط الوسط: ماسكاريل - كوستا - فيرنانديز - داردير - فيرجيلي.

خط الهجوم: موريكي.

فيما جاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: فاليس.

خط الدفاع: روبال - يورينتي - ناثان - رودريجيز.

خط الوسط: فورنالس - روكا - فيدالجو.

خط الهجوم: أنتوني - باكامبو - الزلزولي.