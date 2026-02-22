سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»

هاجمت الفنانة سمية درويش التصرفات المبالغ فيها لبعض الفنانين في مظهرهم، مثل ارتداء الحلق أو الجونيلا بشكل ملفت، معتبرة أن هذا يضر بقيمتهم ويقودهم لمشاكل غير ضرورية.

وقالت خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الفنان لازم يحافظ على مبادئه وقيمه الطمع في الشهرة أحيانًا يجردك من أخلاقك، وكلما زادت الشهرة، يجب أن يكون عندك حكمة في التعامل مع جمهورك".

وأضافت سمية، في حديث صريح، أن الكثير من الفنانين اليوم أصبحوا مهووسين بالترند على السوشيال ميديا، وهذا يعكس قلة الثقة بالنفس وتعظيم الأنا: "الفنان الذي لا يمتلك ثقة حقيقية في نفسه يحاول إثبات صورته عبر أفعال مبالغ فيها، لكن الصدق والثقة بالنفس هما ما يبقيان الفنان حقيقيًا في عيون جمهوره".

وأكدت أن هناك حاجة لقوانين تنظم سلوكيات المتابعين والمشاهير على الإنترنت، مشيرة إلى أن بعض الشباب يتعرضون لضغط نفسي بسبب محاولتهم تقليد هذه التصرفات. وأكدت أن الترند لا يعوض عن مبادئ وقيم الفنان، وأن الصوت الحقيقي والموهبة هما ما يمنحان الفنان احترامه وشهرته.