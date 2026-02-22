قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون .. تعرّف على شروط إقامة المشروعات المتوسطة؟
صاحب «رمضان جانا»| عرض سيارة «ملك الطرب» للبيع يُثير الجدل.. موديل 1952 وبمليون جنيه
سماع الشهود في محاكمة 116 متهمًا بخلية داعش التجمع .. اليوم
روسيا والصين وإيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لأزمة الملف النووي الإيراني
تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام اليوم في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام.. وعلقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال| أخبار التوك شو
سعر عيار 21 اليوم 22-2-2026
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. ترقبوها عبر هذا الرابط
اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»

سمية درويش
سمية درويش
عبد الخالق صلاح

هاجمت الفنانة سمية درويش التصرفات المبالغ فيها لبعض الفنانين في مظهرهم، مثل ارتداء الحلق أو الجونيلا بشكل ملفت، معتبرة أن هذا يضر بقيمتهم ويقودهم لمشاكل غير ضرورية. 

وقالت خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الفنان لازم يحافظ على مبادئه وقيمه الطمع في الشهرة أحيانًا يجردك من أخلاقك، وكلما زادت الشهرة، يجب أن يكون عندك حكمة في التعامل مع جمهورك".

وأضافت سمية، في حديث صريح، أن الكثير من الفنانين اليوم أصبحوا مهووسين بالترند على السوشيال ميديا، وهذا يعكس قلة الثقة بالنفس وتعظيم الأنا: "الفنان الذي لا يمتلك ثقة حقيقية في نفسه يحاول إثبات صورته عبر أفعال مبالغ فيها، لكن الصدق والثقة بالنفس هما ما يبقيان الفنان حقيقيًا في عيون جمهوره".

وأكدت أن هناك حاجة لقوانين تنظم سلوكيات المتابعين والمشاهير على الإنترنت، مشيرة إلى أن بعض الشباب يتعرضون لضغط نفسي بسبب محاولتهم تقليد هذه التصرفات. وأكدت أن الترند لا يعوض عن مبادئ وقيم الفنان، وأن الصوت الحقيقي والموهبة هما ما يمنحان الفنان احترامه وشهرته.

سمية درويش فنانين الحلق والجونيلا خط أحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

محمد فاروق

محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا

البطل المصري

"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

قلق إدارة الإسماعيلي من نتائج الفريق في الدوري المصري

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا يُفاجئ الجمهور برسالة وقت الإفطار .. ماذا قال ؟

رابطة الاندية

«أضا»: الدوري المصري يمر بمرحلة صعبة ويحتاج وعي الجميع

بالصور

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد