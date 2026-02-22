قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا والصين وإيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لأزمة الملف النووي الإيراني
تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام اليوم في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام.. وعلقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال| أخبار التوك شو
سعر عيار 21 اليوم 22-2-2026
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. ترقبوها عبر هذا الرابط
اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
أخبار البلد

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. ترقبوها عبر هذا الرابط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. يبحث عنها جميع طلاب الثانوية العامة 2026 على مختلف محركات البحث على شبكة الانترنت .

من جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تستعد لإتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على مواقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي قريباً جداً .

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf ، يمكن ترقب ظهوره على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/  ، وعلى بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 

وعلى رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf ، سوف يجد طلاب الثانوية العامة نماذج امتحانية استرشادية بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 وذلك في جميع المواد .

وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من إهتمامها بإتاحة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf لكل مادة إلى تدريب أبنائنا الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة الموجودة على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login 

أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خطوات الاستعلام عنها

وبمجرد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتاح للطالب التعامل مع رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 من خلال اتباع عدة الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 https://moe-register.emis.gov.eg/
  • اكتب البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب
  • اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس
  • اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان
  • للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 


 

