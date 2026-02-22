قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب «رمضان جانا»| عرض سيارة «ملك الطرب» للبيع يُثير الجدل.. موديل 1952 وبمليون جنيه
سماع الشهود في محاكمة 116 متهمًا بخلية داعش التجمع .. اليوم
روسيا والصين وإيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لأزمة الملف النووي الإيراني
تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام اليوم في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام.. وعلقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال| أخبار التوك شو
سعر عيار 21 اليوم 22-2-2026
النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. ترقبوها عبر هذا الرابط
اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ
سمية درويش تفتح النار على فنانين الحلق والجونيلا: «ده بيجر للفن داهية»
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
رباب الهواري

يواصل فريق ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

مواجهة مهمة خارج الديار

يدخل ليفربول اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على القمة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تعزز من موقعه في جدول الترتيب. المباراة تمثل اختبارًا قويًا أمام نوتينجهام فورست الذي يتطلع بدوره لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

غيابات مؤثرة في صفوف ليفربول

تشهد قائمة ليفربول استمرار بعض الغيابات بسبب الإصابات، أبرزها جيريمي فريمبونج الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي خلال مواجهة قره باج. كما يغيب كل من كونور برادلي، ألكسندر إيزاك، وجيوفاني ليوني لفترة طويلة بداعي الإصابة، بالإضافة إلى واتارو إندو الذي يواصل برنامجه العلاجي.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة معنوية بعودة المدافع جو جوميز، الذي شارك كبديل في مواجهتي سندرلاند وبرايتون مؤخرًا، ليصبح جاهزًا لدعم الخط الخلفي في لقاء اليوم.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الهولندي آرني سلوت على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

