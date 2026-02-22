تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يواصل فريق ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

مواجهة مهمة خارج الديار

يدخل ليفربول اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على القمة، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تعزز من موقعه في جدول الترتيب. المباراة تمثل اختبارًا قويًا أمام نوتينجهام فورست الذي يتطلع بدوره لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

غيابات مؤثرة في صفوف ليفربول

تشهد قائمة ليفربول استمرار بعض الغيابات بسبب الإصابات، أبرزها جيريمي فريمبونج الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي خلال مواجهة قره باج. كما يغيب كل من كونور برادلي، ألكسندر إيزاك، وجيوفاني ليوني لفترة طويلة بداعي الإصابة، بالإضافة إلى واتارو إندو الذي يواصل برنامجه العلاجي.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة معنوية بعودة المدافع جو جوميز، الذي شارك كبديل في مواجهتي سندرلاند وبرايتون مؤخرًا، ليصبح جاهزًا لدعم الخط الخلفي في لقاء اليوم.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الهولندي آرني سلوت على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.