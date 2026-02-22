الأنبا ميخائيل يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بإيبارشية حلوان

قام، مساء أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، بجولة رعوية ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتحديث الجارية بمرافق الإيبارشية.

واستهل نيافته الجولة بزيارة مدرسة التمريض، مطلعاً على سير الإنشاءات لضمان تقديم مستوى تعليمي متميز يساهم في دعم القطاع الصحي بمهنيات مؤهلات.

كما تفقد مبنى المؤتمرات بالدير، للوقوف على التجهيزات النهائية، تمهيداً لتحويله إلى مركز متكامل يحتضن الأنشطة الروحية والخدمية والمؤتمرات الكبرى.

وفي سياق آخر، نظمت خدمة التربية الكنسية (مرحلة إعدادي بنات) بكنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرام بالمعصرة، يوماً روحياً تحت شعار "قَدِّسُوا صَوْمًا" برحاب دير طموه العامر، وذلك برعاية وحضور القس بيشوي ناجي والقس يوسف عياد، كاهني الكنيسة.

قوة الصلاة

بدأ اليوم بالمشاركة في صلوات القداس الإلهي، تلاها برنامج تعليمي تضمن تقسيم الفتيات (البالغ عددهن ٤٥ فتاة برفقة ٢٠ خادمة) إلى مجموعات لدراسة شخصيات من العهد القديم، وتسليط الضوء على مفاهيم الصوم وأهميته الروحية.

كما ألقى القس يوسف عياد كلمة روحية ركزت على "قوة الصلاة" كركيزة أساسية للحياة مع الله، واختُتمت الفعاليات بفقرة ألعاب تعاونية عززت روح المحبة والترابط بين الجميع.