أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها
أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

يهنئ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الأساقفة:

"نهنئ جميع المصريين بحلول شهر رمضان المبارك، نصلي أن يكون وقتًا مباركًا يمتلئ بالسلام والمحبة لمصر وشعبها، وأن تنعم بلادنا بالخير والوحدة بين جميع أبنائها."

كما وجّه رئيس الأساقفة خالص تهانيه إلى الدكتور  أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، متمنيًا لهما أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي السيسى الأزهر رمضان الأوقاف

