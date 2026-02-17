رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

يهنئ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الأساقفة:

"نهنئ جميع المصريين بحلول شهر رمضان المبارك، نصلي أن يكون وقتًا مباركًا يمتلئ بالسلام والمحبة لمصر وشعبها، وأن تنعم بلادنا بالخير والوحدة بين جميع أبنائها."

كما وجّه رئيس الأساقفة خالص تهانيه إلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، متمنيًا لهما أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.