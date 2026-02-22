تعرّف على تفاصيل الجيل الرابع الجديد كليًا من ‏BMX X3‎

أعلنت مجموعة BMW في مصر، عن خروج الدفعة الأولي من الجيل الرابع الجديد كليًا من BMW X3 من خطوط الإنتاج بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر.

صممت السيارة BMW X3 الجديدة كليا لتكون سيارة متعددة الاستخدامات تجمع ما بين فخامة سيارات السيدان وقوة وعملية سيارات الدفع الرباعي ضمن فئة (SAV)؛ حيث تجمع بين التصميم الرياضي الجريء، والتكنولوجيا المتقدمة، لتقدم تجربة قيادة ديناميكية صممت خصيصا لتلبي احتياجات العملاء.

وتظهر السيارة BMW X3 الجديدة كليا بهوية جديدة بوضوح تتجلى في المقدمة التي يهيمن عليها للمرة الأولى شبك التهوية الأمامي المضيء (BMW Kidney Iconic Glow)، وهي تتضمن أضواء عصرية مدمجة إلى جانب فتحات تهوية ذكية تتحكم بتدفق الهواء لتعزيز الانسيابية وتبريد المحرك عند الحاجة، ويكتمل تصميم الواجهة الأمامية الجريئة بمصابيح رئيسية Adaptive LED مع خاصية الإنارة عند المنعطفات.

تتوافر BMW X3 الجديدة كليا بخيارين من محركات TwinPower Turbo؛ إذ تأتي النسخة BMW X3 20 xLine مدعمة بمحرك رباعي الأسطوانات يعمل بتقنية التوربو المزدوج مع نظام Mild-Hybrid سعة ١.٦ لترات يولد ١٩٠ حصانا و٣١٠ نيوتن-متر من عزم الدوران، مع تسارع من صفر إلى ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٨.٤ ثوان فقط وسرعة قصوى مقدارها ٢١٨ كلم/ساعة.

أما الطراز الأعلى أداء BMW X3 30 xDrive فيأتي مدعما بمحرك أقوى يعمل بتقنية التوربو المزدوج بدوره سعة لترين مع نظام Mild-Hybrid لتكون القدرة الإجمالية ٢٥٨ حصانا و٤٠٠ نيوتن-متر من عزم الدوران، ويمكن لهذا المحرك رباعي الأسطوانات الانطلاق من السكون إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة في غضون ٦.٣ ثوان فقط مع سرعة قصوى مقدارها ٢٤٠ كلم/ساعة، ويرتبط كلا المحركين بعلبة تروس أوتوماتيكية (ستيبترونيك) من ٨ سرعات مع بدالات للسرعة خلف عجلة القيادة.

ويتميز الطراز BMW X3 30 بنظام الدفع الرباعي للعجلات xDrive لتحقيق أقصى درجات الثبات والتحكم، وهو يعمل في تناغم مع نظام التحكم الديناميكي بالثبات (DSC) لتوزيع الطاقة بدقة على العجلات الأربع، كما تأتي السيارة مجهزة بنظام تعليق Adaptive Suspension لتجربة قيادة استثنائية على كافة الطرقات.

وتتوفر السيارة بفئتين مختلفتين للتصميم، وهما: xLine وM Sport تتميز النسخة BMW X3 20 xLine بلمساتها الخارجية المصنوعة من الكروم اللامع على النوافذ والشبك الأمامي وحليات الصادم الخلفي، في حين تأتي النسخة BMW X3 30 xDrive مع باقة M Sport Pro التي تضيف حليات سوداء لامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي، بخلاف مصابيح M Lights Shadowline، ونظام كبح رياضي للفئة M.

تنتقل مقصورة BMW X3 الجديدة كليا بالركاب إلى مستوى جديد تماما من الرفاهية والابتكار الرقمي؛ حيث تتضمن شاشة BMW Curved Display التي تضم بين طياتها لوحة عدادات رقمية قياس ١٢.٣ بوصة وأخرى للتحكم بالوظائف المختلفة وعرض الخرائط قياس ١٤.٩ بوصات تعمل بنظام التشغيل BMW OS 9.0. كما يشيع شريط التحكم التفاعلي الخاص متعدد الوظائف Interaction Bar، جنبًا إلى جنب مع نظام الإضاءة الداخلية Ambient Lighting، والنظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardon المكون من ١٥ سماعة بقدرة ٧٥٠ واط.

أما عن الفئة السعرية لسيارات الجيل الرابع الأحدث من BMW X3 من مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، فتأتي الفئة القياسية xLine X3 20 بسعر ٤.١٠٠.٠٠٠ جنيه مصري، في حين تأتي الفئة الأعلى تجهيزا X3 30 xDrive بسعر ٤.٩٩٠.٠٠٠ جنيه مصري.