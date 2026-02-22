رسميا.. سبارو تطلق Solterra الكهربائية الجديدة| صور

أطلقت سوبارو رسميًا نسختها الجديدة Subaru Solterra، لتدخل السباق بقوة ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية المعتمدة على الطاقة الكهربائية بالكامل.

بطارية Solterra ومدى يتجاوز 500 كيلومتر

تعتمد سوبارو Solterra على حزمة بطاريات بسعة 73 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يتخطى 500 كيلومتر وفق الأرقام المعلنة، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن شريحة الكروس أوفر الكهربائية القادرة على تلبية احتياجات التنقل اليومي والرحلات الطويلة نسبيًا، مع قدرة سحب تقدر بحوالي 1500 كجم.

سوبارو Solterra

منظومة دفع مزدوجة بقوة 343 حصانًا

تستند سيارة سوبارو إلى نظام دفع كهربائي مزدوج يعتمد على محركين كهربائيين، يولدان معًا قوة إجمالية تبلغ 252 كيلوواط، أي ما يعادل 343 حصانًا، وتمنح هذه المنظومة Solterra قدرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو خمس ثوانٍ، وهو رقم يضعها في نطاق الأداء السريع لفئتها.

سوبارو Solterra

تصميم سوبارو Solterra

يحمل التصميم الخارجي ملامح حادة تعزز الطابع الرياضي، مع مصابيح أمامية رفيعة تعمل بتقنيةLED ، إلى جانب شعار سوبارو المضيء في المقدمة، وتبرز الجنوط الرياضية الكبيرة كعنصر داعم للهوية الديناميكية، فيما يضيف السبويلر الخلفي المثبت أعلى الزجاج الخلفي لمسة عملية ذات طابع رياضي، إضافة إلى سقف زجاجي.

سوبارو Solterra

مقصورة وتجهيزات سوبارو Solterra

زُودت Solterra بنظام معلومات وترفيه عبر شاشة قياس 14 بوصة تتوسط لوحة القيادة، مع واجهة رقمية تدعم التحكم في مختلف وظائف السيارة، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف، وفرامل يد إلكترونية، ونظام تكييف أوتوماتيكي.

سوبارو Solterra

كما تتضمن المقصورة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، وإضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وباقة من تقنيات الحماية تتضمن، مستشعرات حركة، وكاميرا للمتابعة، بالإضافة إلى وسائد هوائية، ومثبت سرعة، رصد النقاط العمياء، نظام مانع الانغلاق والتوزيع الالكتروني للفرامل.