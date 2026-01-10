قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

غرامة 5000 دولار على سوبارو بسبب عيب خطير في سياراتها

سوبارو
سوبارو
عزة عاطف

أغلقت شركة سوبارو ملف الدعوى القضائية الجماعية المتعلقة بنظام الأمان “آي سايت” في مطلع عام 2026، بعد نزاع قانوني استمر لأكثر من أربع سنوات. ورغم نفي الشركة المستمر لوجود أي عيوب تصنيعية، إلا أنها وافقت على تسوية تتضمن دفع تعويضات مالية وتمديد الضمان للمتضررين، مما ينهي الجدل حول فعالية أنظمة الفرامل التلقائية والحفاظ على المسار في موديلات محددة تمامًا.

تفاصيل التسوية والتعويضات المالية

بموجب الحكم النهائي الصادر في يناير 2026، سيحصل كل من المدعين التسعة الأساسيين (الذين قادوا الدعوى) على مبلغ 5,000 دولار كتعويض عن الأضرار وجهودهم في القضية. 

أما بالنسبة لبقية الملاك المشمولين في الدعوى الجماعية، فإن التسوية تركز بشكل أساسي على استرداد المصاريف التي دفعوها سابقًا لإصلاح أعطال النظام، وتمديد ضمان الأجهزة المرتبطة بكاميرات "EyeSight" لضمان سلامة القيادة مستقبلاً.

الموديلات المشمولة والعيوب المزعومة

شملت الدعوى قائمة طويلة من سيارات سوبارو التي تم إنتاجها بين عامي 2013 و2024، ومن أبرزها طرازات أوتباك، فورستر، ليجاسي، كروستريك، وأسينت. زعم الملاك أن نظام الأمان يعاني من عيوب برمجية وتقنية تؤدي إلى:

  • تفعيل الفرامل التلقائية بشكل مفاجئ دون وجود عائق (الأمر الذي يسبب خطر الاصطدام الخلفي).
  • فشل النظام في العمل تمامًا في الحالات الطارئة التي صُمم من أجلها.
  • انحراف مفاجئ لعجلة القيادة نتيجة خلل في نظام الحفاظ على المسار (Lane Keep Assist).

تمديد الضمان وشروط الإصلاح

كجزء من الاتفاق، وافقت سوبارو على تغطية 75% من تكاليف إصلاح نظام "آي سايت" لمدة تصل إلى 4 سنوات أو 48,000 ميل من تاريخ شراء السيارة. 

ومع ذلك، أثارت هذه النقطة بعض الجدل بين الخبراء، لأن الموديلات القديمة (مثل إصدارات 2013-2018) قد تجاوزت بالفعل هذه المدة، مما يجعل استفادة أصحاب السيارات القديمة من هذا التمديد محدودة فعليًا ما لم يكونوا قد قاموا بالإصلاح خلال فترة زمنية معينة حددتها المحكمة.

موقف سوبارو والشفافية التقنية

أكدت سوبارو في بيانها الرسمي أن التسوية لا تعني اعترافًا بوجود عيب، بل هي خطوة لضمان رضاء العملاء وتجنب تكاليف التقاضي الطويلة. ومع ذلك، يرى المحامون أن القضية أجبرت الشركة على تحسين "معايرة" الكاميرات والمستشعرات برمجيًا في الموديلات الأحدث لعام 2026، لضمان عدم تكرار مشكلات "الكبح الوهمي" التي كانت تؤرق السائقين وتجعل تجربة القيادة غير آمنة في بعض الظروف نهائيًا.

سوبارو تسوية دعوى سوبارو EyeSight سوبارو 2026 عيوب نظام سوبارو سوبارو EyeSight

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

خضروات ارشيفيه

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

فرص استثمارية جديدة

محافظ المنيا : حصر 110 فرصة استثمارية والتعاقد على 40 مشروعاً جديداً لتعظيم الموارد

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

انطلاق "الموجة 28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد