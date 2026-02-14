مواصفات سوبارو فورستر هايبرد 2026.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل سوبارو اليابانية ترسيخ تواجدها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال نسختها فورستر هايبرد موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المدمجة.

محرك وأداء سوبارو فورستر هايبرد 2026

تعتمد فورستر هايبرد 2026 على نظام هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، حيث يولد المحرك التقليدي قوة تبلغ 162 حصانًا، بينما يعمل إلى جانبه محرك كهربائي قادر على إنتاج 118 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 199 رطلًا قدمًا، وعند دمج القوتين، تصل القدرة الإجمالية للنظام إلى 194 حصانًا.

مقصورة وتجهيزات سوبارو فورستر هايبرد 2026

تضم سوبارو فورستر هايبرد 2026 لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة توفر عرضًا للمعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة، كما تتوسط لوحة القيادة شاشة عرض للنظام الترفيهي بقياس 11.6 بوصة، تدعم وظائف الوسائط المتعددة والاتصال، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم في العديد من الخصائص

وتضم السيارة سوبارو فورستر هايبرد 2026 نظام تكييف أوتوماتيكي، وإضاءة داخلية، وتحكمًا كهربائيًا في النوافذ والمرايا، إلى جانب تجهيزات عملية مثل حوامل الأكواب ومساحات تخزين، بالإضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية التحكم.

زُودت السيارة سوبارو فورستر هايبرد 2026 بوسائد هوائية متعددة، ونظام مكابح مانع للانغلاق، إلى جانب برنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، كما تشمل التقنيات نظام تثبيت السرعة، ورصد النقاط العمياء، وكاميرات مساعدة لدعم الرؤية وتحديد المسار، مع أنظمة مساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

سعر سوبارو فورستر هايبرد 2026 في الأسواق العالمية

تُطرح فورستر هايبرد 2026 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 36,180 دولارًا.