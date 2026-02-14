قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ياسمين الجندي: الزواج ليس ضمانًا مطلقًا.. وهذه المعايير تصنع الاستقرار

الحياة الزوجية
الحياة الزوجية
محمد البدوي

قالت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري التربية وخبيرة العلاقات الأسرية، إن الزواج لا يحمل ضمانًا مطلقًا للنجاح، موضحة أن استقرار أي علاقة زوجية يعتمد على وجود معايير واضحة ومدروسة قبل اتخاذ قرار الارتباط.

 غياب التواصل الفعّال

وشددت ياسمين الجندي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن غياب التواصل الفعّال ونقص الوعي بطبيعة العلاقة الزوجية يعدان من أبرز أسباب الخلافات المتكررة، لافتة إلى أن سوء فهم أدوار كل طرف قد يحول العلاقة إلى بيئة سامة تنعكس آثارها السلبية على الزوجين والأسرة بأكملها.

قرار الانفصال أو الخلع

وأوضحت أن المرأة اليوم أصبحت أكثر إدراكًا لحقوقها وحدودها النفسية، مشيرة إلى أن قرار الانفصال أو الخلع لا يعني التهور أو فقدان الاتزان، بل قد يكون تعبيرًا عن وعيها بضرورة الحفاظ على صحتها النفسية وحقها في علاقة متوازنة وآمنة.

وأضافت أن نجاح الزواج يرتبط بقدرة الطرفين على الاتفاق منذ البداية على أسس واضحة، مثل الصراحة، والاحترام المتبادل، والتفاهم، والقدرة على إدارة الضغوط والخلافات بحكمة.

 وأكدت أن هذه المعايير لا تقدم ضمانًا كاملًا، لكنها تعزز بشكل كبير فرص استمرار العلاقة بصورة صحية ومستقرة.

وضع معايير واضحة

واختتمت الجندي حديثها بالتأكيد على أهمية التمييز بين الخلافات الطبيعية التي تمر بها أي علاقة، وبين العلاقات السامة التي تستنزف الطرفين، مشددة على أن الوعي المسبق ووضع معايير واضحة يمثلان الخطوة الأولى نحو زواج أكثر توازنًا وسعادة.

