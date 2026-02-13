وليد هندي: الطلاق العاطفي موجود والـ AI أصبح الطرف الثالث في العلاقات الزوجية

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن هناك ما يسمى الطلاق العاطفي، وهو يبدأ بأن كل شخص يعيش في بيت واحد لكن بدون تواصل، وأن كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي محمد جوهر، وأحمد دياب، أن السوشيال ميديا من الأسباب التي نتج عنها زيادة في نسب الخلافات الأسرية، ولذلك نؤكد أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير على ارتفاع الخلافات.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح الطرف الثالث في العلاقات الزوجية، وأنه يقوم بعمل مشكلات بين الأزواج، لأن الزوجة عندما تتجه للذكاء الاصطناعي ينصحها بالطلاق، ويقول أن الزوج هو السبب في المشكلات، وفي نفس الوقت ينصح الزوج بالطلاق، وأن الزوجة هي سبب المشكلات.

وأشار إلى أن كل طرف من الزوجين أصبح يعيش في بيئة منعزلة، ولا يستمع للأخر، وأصبح يجلس على الموبايل لساعات طويلة.