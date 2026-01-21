وليد هندي: الحضن يمتد تأثيره إلى الصحة الجسدية

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الحضن يُعد من أبسط الوسائل وأكثرها تأثيرًا في دعم الصحة النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أن الاحتفال بـ اليوم العالمي للعناق يمثل تذكيرًا بأهمية التواصل الإنساني في تحقيق التوازن النفسي والشعور بالأمان.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن دراسات علمية عديدة أثبتت أن الإنسان يحتاج إلى 4 أحضان يوميًا للحفاظ على الاتزان النفسي، و8 أحضان لتعزيز الثقة بالنفس، بينما تسهم 12 حضنًا يوميًا في تنمية الإبداع، خاصة لدى الأطفال.

الصحة الجسدية

وأضاف أن العناق لا ينعكس فقط على الحالة النفسية، بل يمتد تأثيره إلى الصحة الجسدية، حيث يساعد على تقليل التوتر والإجهاد الذهني والعضلي، ويُسهم في تحسين الذاكرة، لا سيما لدى كبار السن، فضلًا عن دوره كمسكن طبيعي للآلام.