القومي للصحة النفسية يكشف أسباب تشكيل لجنة لتنظيم العلاج النفسي

كشف الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، تفاصيل تشكيل لجنة لتنظيم العلاج النفسي .

وقال أحمد النحاس فغي حواره على قناة " المحور "، :" هناك قانون يتعلق برعاية المريض النفسي وفي 2020 تم استحداث الباب الخاص بالعلاج النفسي لغير الأطباء والمعالجين النفسيين ".

وتابع احمد النحاس :" كان هناك ممارسات كثيرة مؤذية للمرضى النفسيين وظهور بعض الافراد غير المرخصين، ورأينا تعرض عدد كبير من المرضى للاذى وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لتنظيم العلاج النفسي ".

واكمل احمد النحاس :" البعض يقوم باستخدام طرق غير علمية او طبية في العلاج النفسي مما أدى إلى تعرض الكثير من المرضى للأذى ".

ولفت احمد النحاس :" تلقينا شكاوى كثيرة من مرضى تعرضوا للأذى اثناء العلاج من معالجين غير مرخص لهم بالعمل ".