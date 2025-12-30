قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين

تشكيل اللجنة
تشكيل اللجنة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تشكيل لجنة عليا لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، برئاسة الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل في مجال الصحة النفسية، بهدف ضبط الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى، ورفع جودة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، حيث ناقشت آليات العمل ووضعت الإطار التنفيذي لمهامها، واستعرضت الضوابط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، وفقًا للاشتراطات القانونية والعلمية المعتمدة.

تنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي

وأضاف عبد الغفار أن اللجنة تهدف إلى تنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للحصول على الترخيص، والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، مما يسهم في رفع جودة الخدمات النفسية المقدمة ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالصحة العامة.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء والأساتذة في الطب النفسي وعلم النفس، وممثلين عن الجهات المعنية، وهم:

• الدكتور طارق أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس،

• الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،

• الدكتورة فادية علوان، أستاذ بقسم علم النفس،

• اللواء طبيب إبراهيم بدوي، ممثلًا عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية،

• الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي وممثلة عن نقابة أطباء مصر،

• الدكتور أيمن عامر، رئيس رابطة الأخصائيين النفسيين،

• الدكتور محمد نصر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة،

• الدكتور شعبان جاب الله، أستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة،

• الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية،

• الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشار الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة، إلى أنه تم استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي شُكلت سابقًا لاستقبال طلبات المختصين ومناقشة أوراقهم وإجراء المقابلات الشخصية اللازمة، حيث تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لـ23 متقدمًا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر، وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة، مشددة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي إلى الالتزام التام بالقوانين والضوابط المنظمة، حرصًا على سلامة المرضى وصون المهنة، ودعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالصحة النفسية كمحور أساسي في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة. كما تشدد على استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات والتراخيص الخاصة بالمنشآت والعاملين بها.

الصحة النفسيين العلاج النفسي الأطباء وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

حادث مؤسف.. شاب يطـ.ـعن زوجته بمحيط مترو فيصل

أرشيفية

القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بإزالة 32 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد